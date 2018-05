L'actor Javier Bardem està rodant a Blanes

Sorpresa aquest matí a Blanes, on turistes i veïns de la localitat han pogut veure de ben a prop a l'actor i director madrileny, Javier Bardem.





silencio se rueda.. #blanes #javierbardem#paseoconsorpresa Una publicación compartida de minicoses (@minicoses) el 4 May, 2018 a las 2:57 PDT

La notícia ha corregut a través de les xarxes socials on alguns usuaris han penjat fotografies de l'actor. Es desconeix si es tracta de la gravació d'una pel·lícula o d'un anunci publicitari i quants dies estarà treballant a la localitat selvatana.Bardem és conegut per haver protagonitzat pel·lícules com Mother, de Darren Aronofsky; Skyfall, dirgida per Sam Mendes; Vicky Cristina Barcelona, de Woody Allen o No es país para viejos, dels germans Joel i Ethan Coen i film amb el qual va guanyar un premi Óscar com a millor actor de repartiment l'any 2007A més,, amb qui té dos fills