Lloret, Blanes i Vidreres són les localitats on es van recollir més animals el 2017

El Centre d'Acollida d'Animals de la Selva (CAAS) va recollir 1.166 animals l'any passat, dels quals 1.078 eren gossos i 88, gats. Així ho va donar a conèixer ahir l'entitat, en la presentació de la memòria del 2017 que es va fer en el mateix centre, ubicat a Tossa de Mar, i a la qual van acudir el president del Consell Comarcal, Salvador Balliu, i l'alcaldessa de Tossa, Gisela Saladich, entre altres autoritats.

Segons les dades aportades per aquest document, on més animals es van recollir durant el 2017 va ser a Lloret de Mar, amb 177; seguit de Blanes, amb 145; Vidreres, amb 127; Maçanet de la Selva, amb 116; o Sils, amb 107. Per contra, a les localitats de Sant Hilari Sacalm i la Cellera de Ter no se'n va recollir cap, i a Amer i Riudellots, només cinc.

En aquest sentit, des del centre es va precisar que aquesta xifra no significa que en aquests municipis s'hi produeixin més o menys abandonaments, sinó que és on es produeixen més avisos. A més, també es va especificar que Blanes i Lloret tenen un nombre d'habitants de prop de 40.000 habitants, mentre que Vidreres no arriba als 8.000 habitants.

En relació als gossos recollits, 511 van ser recuperats pels seus propietaris i 567 abandonats. D'aquests, 507 van ser adoptats, fet que suposa un augment respecte al 2016, quan se'n van adoptar 406. Aquest 2017, un 67% van ser adopcions per ciutadans particulars i, la resta, un 33% van ser mitjançant la col·laboració de protectores nacionals i internacionals amb les quals el centre selvatà té convenis de col·laboració.

Els gats, en canvi, gairebé no van ser adoptats per particulars. Segons el centre, el 90% van ser derivats a protectores col·laboradores, principalment a Protectora Animals Por Ellos de Tordera. Dels 55 gats adoptats, 46 ho van ser a la protectora del Maresme.

El nombre de baixes l'any passat va ser de 87 animals. Segons el CAAS, el 40,23% de les baixes van ser per mort natural, principalment cadells recollits que, sense la lactància i les immunitats maternals, no superen els primers dies d'estada al centre. Un 29% de les baixes van ser motiu d'eutanàsia per ser portadors de malalties infeccioses –principalment, leishmaniosi– i un altre 29% del total de baixes van haver de ser sacrificats per mostrar una conducta molt agressiva vers les persones o la resta d'animals.



Més en les urbanitzacions

En la memòria es remarca que el percentatge d'animals abandonats és més alt en els municipis que tenen urbanitzacions amb segones residències. Destaquen: Can Fornaca de Riudarenes, amb un 73% d'abandonaments; Maçanet Residencial i Mas Altaba, amb un 66% de gossos abandonats; Vallcanera a Sils, amb un 58%; i Lloret de Mar, que compta amb més de 30 urbanitzacions, amb un 68%. Quan es fan més recollides és durant la primavera i l'estiu, coincidint amb el període de cria.

Respecte a les inversions fetes al centre, s'han destinat a l'adquisició de l'equipament quirúrgic necessari per poder fer les esterilitzacions de les femelles al mateix centre com: un equip de gasos anestèsics, esterilitzador sec, plusioxímetre, bàscula i material quirúrgic específic. El pressupost anual va ser de 306.744,00 euros, dels quals els ajuntaments en van aportar 168.709,00 euros i el Consell Comarcal de la Selva, 138.035,00 euros.

Actualment, en el centre de Tossa de Mar hi ha 119 animals.