Nens i nenes de Blanes aprenen a salvar vides a l'escola

1.200 nens i nenes de Blanes han après a salvar vides aquest curs amb el programa RCP a l'Escola.

Personal sanitari de l'Associació RCP a l'Escola ha impartit sessions teòrico-pràctiques en 10 centres educatius, ensenyant als alumnes com actuar davant una situació de risc vital.

Segons la Societat Espanyola de Cardiologia, cada any perden la vida unes 30.000 persones per morts sobtades, una cada 20 minuts, en notable contrast amb les 1.165 víctimes que moren en accidents de trànsit.

Per ajudar a generar una consciència col·lectiva respecte la importància de tenir els coneixements bàsics de la RCP –Reanimació Càrdio Pulmonar- com a potencial mitjà per salvar una vida, fa tres anys es va posar en marxa a diversos centres escolars de Blanes una experiència pionera: RCP a l'Escola.

Està impulsat per personal sanitari de l'Associació RCP a l'Escola, una entitat sense ànim de lucre formada per professionals sanitaris i experts en emergències, i compta amb el suport de l'Àrea d'Educació de l'Ajuntament de Blanes per implementar-ho com a recurs escolar.

El seu repte és ensenyar els nens i nenes en el seu àmbit escolar perquè aprenguin a fer les maniobres de suport vital bàsic, convençuts que l'etapa infantil és la més propicia per aquest tipus d'aprenentatge.

El curs 2017-2018 ha estat el tercer any consecutiu en què l'Associació RCP a l'Escola ha impartit sessions, i ho ha fet a un total de 10 centres de Blanes. En total, s'han impartit classes a 1.200 alumnes que, entre d'altres qüestions, han après que la seva actuació durant els cinc primers minuts d'una aturada cardíaca por marcar la gran diferència entre la vida i la mort de la persona a qui atenen.

Al aprendre aquestes maniobres des de petits, els coneixements s'incorporen com automàtics de cara al futur, així com la transmissió de la solidaritat i altres valors igualment importants: la prevenció i la seguretat.

Quan es va posar en marxa fa tres anys a Blanes, l'experiència va ser rebuda de manera molt positiva, tant des de la comunitat educativa com pels pares i mares dels alumnes, que han valorat la idoneïtat tant dels coneixements que s'imparteixen com l'expertesa dels professors especialitzats en salvar vides en la seva tasca quotidiana.

Blanes, Territori Cardioprotegit

Un altre factor que des de l'Associació RCP a l'Escola es considera especialment important és el fet que a Blanes es compta amb 14 desfibril·ladors externs automàtics (DEA) distribuïts arreu del municipi i d'accés públic. Van ser instal·lats l'any 2014, i per tant cal inculcar a la ciutadania tant que perdin la por a utilitzar-los com la manera de fer-ho correctament.