Investiguen un expolicia de Lloret que va atropellar un vianant amb un cotxe i va fugir

Els Mossos d'Esquadra investiguen un expolicia local de Lloret de Mar a qui acusen d'atropellar un vianant amb un cotxe que no tenia assegurança, i després fugir sense ajudar la víctima. L'exagent conduïa el turisme, propietat d'un amic, per la zona coneguda com a Can Beltran, entre Blanes i Tordera (Maresme). Aleshores, l'exagent va atropellar un vianant i va fugir sense aturar-se. Dos testimonis van poder identificar el vehicle –un Kia Ceed – i de seguida van avisar els serveis d'emergència. La víctima va quedar estesa a terra i va ingressar primer a l'hospital de Blanes, però al final se la va traslladar al Trueta de Girona en estat greu.

Els Mossos imputen al conductor un delicte de lesions i un d'omissió del deure de socors. Es dona la circumstància que l'acusat està complint una sanció de 3 anys i un dia de suspensió de sou i feina com a policia local de Lloret de Mar.

Els fets van passar el dimarts 24 d'abril a tres quarts de dues de la tarda a Tordera. Malgrat que els Mossos de la unitat de Trànsit de l'Àrea Metropolitana Nord, que s'han fet càrrec del cas, van intentar trobar l'exagent durant tot el dia, va ser impossible localitzar-lo fins l'endemà.

La policia, però, sí que va trobar el turisme amb un retrovisor trencat i algun cop a la carrosseria. Aleshores van anar a buscar el seu propietari, que els va explicar que el conductor no era ell sinó l'expolicia investigat. En el reconeixement dels fets hi van participar dos testimonis que van poder veure l'atropellament. Un cop van trobar el conductor, els Mossos no van poder fer les proves d'alcoholèmia ja que havien passat massa hores des del succés. Tot i això, acusen al conductor d'un presumpte delicte de lesions i un altre d'omissió del deure de socors. L'expolicia està complint des de fa poc més d'un any una sanció de tres anys i un dia de suspensió de sou i feina a la Policia Local de Lloret de Mar. Un cop es compleixi aquest termini, es podrà reincorporar al seu lloc, si supera una sèrie de proves.