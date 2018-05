Els nous «bolets» dels boscos de la Selva: runes i deixalles

Abocar runa, electrodomèstics o mobles als boscos selvatans s'ha convertit, al llarg dels anys, en una pràctica habitual, sobretot en municipis com Vidreres o Maçanet. Aquesta il·legalitat no només comporta un dany a l'espai natural, sinó també un cost per als ajuntaments, que han decidit combatre-ho amb campanyes i sancions.

Runa, electrodomèstics, vàters, caixes de cartró, plàstics o restes de mobles són només algunes de les deixalles que es poden trobar, un dia qualsevol, en diversos espais naturals i boscos selvatans. Uns abocaments il·legals cada vegada més denunciats i que els ajuntaments s'han proposat combatre amb campanyes educatives o dures sancions econòmiques.

Un dels pobles més afectat per aquesta pràctica és Vidreres, on el passat 28 d'abril es van recollir 40 tones de brutícia en només un matí. «Tenim una sèrie de punts localitzats on sempre hi deixen deixalles, però és molt difícil enganxar-los», explica l'alcalde, Jordi Camps. Entre els objectes abocats s'hi poden trobar pneumàtics, vidres, roba o lavabos, entre altres. «Moltes d'aquestes coses les podrien portar a la deixalleria municipal, ja que s'apliquen bonificacions», indica Camps, que precisa que des del consistori sospiten que molts d'aquests abocaments no els fan veïns del poble.

Justament a Vidreres, a finals de desembre, els agents rurals van enxampar un grup d'homes mentre llençaven deixalles en un terreny forestal. Els rurals, després d'aixecar acta dels fets, van obligar els homes a carregar tots els residus a la furgoneta i traslladar-los a la deixalleria.

Al seu poble veí, Maçanet de la Selva, han de batallar amb el mateix problema. Justament fa unes setmanes, l'alcalde, Josep Maria Ciurana, lamentava a Diari de Girona que des de l'Ajuntament han notat un «augment» en l'abocament de residus als boscos. A més, en les urbanitzacions Montbarbat i Mas Altaba, on hi ha contenidors de grans dimensions per a ús veïnal, hi apareixen dia rere dia rodes de camions i tractors, runa i restes d'obres, pintura, uralita o bidons plens d'oli usat. En aquesta localitat, el consistori ha engegat diverses accions per tal d'incentivar els ciutadans a portar els residus a la deixalleria municipal i també es fan campanyes de reciclatge i conscienciació.

A Fogars de la Selva, la Guàrdia municipal va trobar, a finals de 2017, tot de brossa escampada al camí de Ramió. Entres les deixalles hi havia una pica per rentar-se les mans, una tassa de vàter, una antena de televisió, finestres, canonades o mobles de tota mena. Com Vidreres i Maçanet, Fogars és un lloc de pas, ja que hi ha moltes carreteres i camins rurals que l'uneixen amb altres municipis. Per això sospiten que aquestes deixalles podrien pertanyen a persones d'altres localitats que aprofiten el viatge per desfer-se dels residus i eviten així portar-ho a la deixalleria.

A Fogars, les sancions que s'apliquen per aquest tipus d'infracció poden arribar als 600 euros. De fet, el mes de gener passat, un home va ser multat amb 150 euros per abandonar dues tasses de vàter en un contenidor del poble. L'infractor va poder ser identificat per la matrícula del seu vehicle, que va ser enregistrada per una càmera de videovigilància instal·lada a la zona.

Una sanció modesta comparada amb les que s'apliquen a Anglès i que poden arribar a 6.000 euros. Aquesta va ser la manera que va trobar el consistori per fer disminuir eficaçment aquest tipus d'incivisme –dins i fora del poble– que genera problemes econòmics, de mobilitat i de salubritat. En aquest sentit, el regidor de seguretat, Josep Casadellà, remarca que també ha contribuït a aquesta baixada el fet que a principis de febrer entrés en funcionament la nova deixalleria supramunicipal instal·lada a la Cellera de Ter i que comparteixen amb Amer i Anglès.

A la zona marítima de la comarca, un dels municipis més afectats per aquesta pràctica il·legal és Blanes. El consistori distingeix dos punts on es produeixen abocaments il·legals: la mota de la Tordera i els boscos. A la primera, compresa entre el pont de la via del tren i la desembocadura del riu, s'hi deixen sobretot matalassos, mobles vells i runa. Per això, cada dos mesos, la brigada municipal i l'empresa Nora ho netegen i ho traslladen a l'abocador o a la deixalleria. Respecte als boscos, l'ajuntament blanenc només retira la brossa quan es tracta d'un terreny públic.

Mesures de control eficaces

A Tossa i Arbúcies van aconseguir controlar aquesta problemàtica fa anys. A la localitat de la Costa Brava Sud, el regidor de medi ambient, Francesc Josep Nadal, precisa que hi ajuda el fet de tenir la deixalleria gratis en certs horaris i el fet que, ens cas d'obres i sobretot en urbanitzacions pròximes al municipi, es demani un certificat on s'especifiqui on va a parar la runa generada. «Potser apareix alguna deixalla puntual, però ho tenim molt controlat», especifica Nadal.

A Arbúcies, han controlat el problema aplicant sancions de fins a 300 euros. A més, compten amb vigilants rurals, agents del parc natural i l'ajuda dels pagesos de la zona, que vigilen i alerten sobre conductes «estranyes» a la zona. «També ens ha ajudat molt amb els robatoris», indica l'alcalde, Pere Garriga.

Per tot plegat, i amb motiu de la setmana europea de prevenció de residus, el Consell Comarcal de la Selva ha organitzat una neteja del camí de Montsoriu per al dissabte 12 de maig a dos quarts de deu del matí. A part de la neteja popular, també es farà un esmorzar i una visita guiada al castell de Montsoriu.