Un informe apunta que Caldes té responsabilitats en l'accident de l'inflable perquè va «ometre el control» al restaurant

Un informe pericial encarregat per les famílies de les víctimes apunta que l'Ajuntament de Caldes de Malavella té responsabilitats en l'accident mortal de l'inflable al restaurant Mas Oller. Aquest dilluns fa un any que el castell va sortir projectat, va provocar la mort d'una nena de 6 anys i sis menors més van resultar ferits.

L'informe de l'acusació particular analitza si hi va haver negligència per part de les administracions i posa el focus en la seguretat, la vigilància i la manca de llicències.

El document conclou que l'ajuntament va "ometre clarament el deure de control", no només de l'atracció de fira sinó també de l'activitat del restaurant perquè d'ençà que va obrir el 1991 no tenia la llicència definitiva i tampoc havia demanat el permís municipal "obligatori" per instal·lar l'inflable.

Les acusacions van enviar l'informe al jutjat d'instrucció, que no el va admetre a tràmit, i ara han presentat recurs a l'Audiència de Girona reclamant que s'incorpori a la causa.

Un dels advocats de les famílies, Carles Alabau, sosté que el consistori podria tenir responsabilitats penals o civils en el cas.

La tarda del 7 de maig de l'any passat, un castell inflable instal·lat al restaurant Mas Oller de Caldes de Malavella va sortir disparat 39 metres amb set nens a sobre. Una nena de 6 anys va morir i els altres sis menors van resultar ferits. Un any després, la investigació judicial oberta al Jutjat d'instrucció 2 de Santa Coloma de Farners per delictes d'homicidi imprudent i lesions per imprudència continua el seu curs i hi ha investigats el matrimoni propietari del restaurant.

L'acusació particular, que representa les víctimes i les seves famílies, va encarregar un informe pericial per determinar si les administracions (ja sigui l'ajuntament o la Generalitat) també tenen responsabilitats en els fets. El contingut del document, elaborat per un enginyer i perit judicial expert en administració local i urbanisme, apunta que l'administració local va "ometre clarament el deure de control" tant de l'activitat del restaurant com de la instal·lació de l'atracció.

Un dels advocats de les famílies, Carles Alabau, ha explicat que el Mas Oller tenia llicències "irregulars o ni tan sols en tenia" i que l'ajuntament no va "realitzar cap activitat d'inspecció ni control". Per això, sosté que se'n poden derivar responsabilitats cap a l'administració local.

El perit avalua, d'entrada, la llicència d'activitats del restaurant, que va obrir el 1991. L'informe conclou que, en realitat, el Mas Oller va obtenir un permís "condicionat" que obligava els propietaris a fer unes obres per complir amb la normativa antiincendis. Un cop fets els treballs, l'ajuntament havia de fer l'acta de comprovació, un requisit obligatori abans de poder començar a funcionar com a restaurant.

"No es va fer mai", ha indicat Alabau. De fet, l'advocat exposa que "en cap cas" el restaurant podia obrir portes sense aquest document. A més, subratlla que el consistori no era aliè a la situació "irregular" perquè l'any 2013 els amos del Mas Oller van fer una ampliació i un nou informe de l'ajuntament recordava que la llicència d'activitats no estava completa.

"A la primera resolució ja s'establia que el restaurant no podia obrir ni dur a terme activitats sense això, i la conclusió de l'informe és que això no s'ha portat a terme mai", indica el lletrat.



Sense permís municipal

Però les suposades irregularitats detectades a l'informe no acaben aquí. El perit també sosté que el restaurant havia de demanar obligatòriament un permís municipal per instal·lar l'inflable, tal com recull l'ordenança tipus d'intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives, que va entrar en vigor el 29 de juny del 2016 (un cop es va publicar al Butlletí Oficial de la Província)

Aquesta norma estableix que els establiments "no permanents desmuntables" en què se celebrin "espectacles públics o activitats recreatives" (el supòsit que l'informe fixa per a l'inflable) requereixen "llicència o comunicació prèvia municipal".

L'informe de les acusacions particulars recull textualment que "l'atracció inflable no només estava instal·lada en un recinte d'un restaurant sense llicència ni permís d'activitats, sinó que a la vegada es va constituir en una activitat recreativa de pública concurrència". Per això, Alabau critica que, no només els amos no van complir amb la normativa, sinó que l'ajuntament tampoc hi va realitzar cap tipus d'inspecció. I precisa que no ho va fer ni de l'inflable que va sortir disparat ni d'un altre anterior que hi havia hagut al restaurant.



Recurs a l'Audiència

Les acusacions particulars van presentar l'informe al Jutjat d'instrucció 2 de Santa Coloma de Farners però el jutge no l'ha admès perquè entén que no és un dictamen tècnic, sinó que entra a valorar qüestions jurídiques. Els advocats van interposar recurs de reforma al mateix jutjat, que el va desestimar. Per això, ara han recorregut a l'Audiència de Girona, que serà qui dirà l'última paraula sobre si permet que s'investigui quina responsabilitat va tenir l'ajuntament.

Alabau confia que l'Audiència obri aquesta porta i els permeti fer les diligències necessàries per determinar si es pot acusar el consistori com a responsable civil o fins i tot penal. L'advocat explica, a més, que és en la fase d'instrucció quan cal fer-ho perquè sinó es corre el risc de no poder acabar acusant l'ajuntament o que, quan el cas arribi a judici, s'hagi de tornar enrere per investigar-ho.