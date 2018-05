El fiscal vol interrogar a Colòmbia la dona de l'acusat de Susqueda

El fiscal del crim de Susqueda, Víctor Pillado, ha demanat al jutjat de Santa Coloma de Farners l'enviament d'una comissió rogatòria a Colòmbia per prendre declaració a la dona del presumpte autor de l'assassinat de dos joves del Maresme, ocorregut el 24 d'agost. El fiscal considera «d'importància fonamental» escoltar la declaració de Nancy Londoño, que va estar amb l'acusat del crim «el dia dels fets i en dies posteriors». «Va arribar a internar-se en el pantà amb ell l'endemà dels assassinats, en plenes tasques d'ocultació d'allò ocorregut», afegeix el fiscal, que subratlla que la dona fins i tot va demanar ajuda a familiars de l'investigat en certs moments de la seva vida en parella.

El ministeri públic ha demanat realitzar proves pericials de tota mena -sonores, de telefonia, interrogatoris- perquè no quedi dubte que Jordi Magentí és l'autor del doble assassinat, per això es preveu una llarga instrucció que, previsiblement, superarà el termini màxim de sis mesos i haurà de prolongar-se. Una de les proves sol·licitades per la fiscalia és que diversos agents de la Unitat Central de Persones Desaparegudes (UCPD) que porten aquesta investigació, interroguin en qualitat de testimoni la dona de Magentí, que va tornar al seu país el 3 de juny. Entre les peticions de fiscalia s'inclou que els Mossos puguin també interrogar l'entorn més pròxim a Londoño, els seus amics i familiars, ja que per la seva condició de dona de l'investigat, «podria guardar silenci o tergiversar els seus coneixements en defensa del seu marit».