Lloret s'oposa trasllat de sorra de la platja per portar-la a Sant Antoni de Calonge

El projecte de Costes de dragar 500.000 metres cúbics de sorra de la platja de Lloret de Mar per traslladar-la als espigons de Sant Antoni de Calonge (Baix Empordà) ha topat amb el rebuig del consistori. El regidor de Medi Ambient de Lloret de Mar, Jordi Orobitg, ha enviat un requeriment al servei provincial de Costes on manifesta l'oposició del municipi a l'actuació, de la qual asseguren que no tenien coneixement previ.

Orobitg recorda a l'Estat que l'any 2011 Lloret va manifestar un rebuig unànime a fer "qualsevol intervenció" d'estabilització de la platja. El consistori basa la seva decisió en experiències de drenatge com la del delta del Tordera per abastir les platges del Maresme o les que s'han fet a la platja de s'Abanell, que qualifiquen de "desastroses". Finalment, recorden que la zona forma part de l'àmbit d'influència d'espais protegits de la Xarxa Natura 2000 i el PEIN del Massís de Cadiretes.

Costes vol treure 500.000 metres cúbics de les platges entre Lloret i Tossa com a part final d'una actuació de reforma dels espigons. L'actuació ha de servir per estabilitzar la platja des Monestri a Sant Antoni i protegir el front marítim de les llevantades.

La subdelegació del govern de l'Estat a les comarques gironines ja ha adjudicat la redacció del projecte amb un termini d'execució de sis mesos. Un cop enllestit, s'haurà de fer la licitació de les obres que es preveu que sigui a partir de l'any vinent.

L'anunci, però, ha topat amb l'oposició de l'Ajuntament d'un dels municipis afectats, Lloret de Mar. El seu regidor de Medi Ambient, Jordi Orobitg, assegura que no els havien informat de l'actuació i que hi estan en contra.

Per això, han fet arribar un requeriment al servei provincial per mostrar-los els seu rebuig tot recordant que el municipi sempre s'ha oposat a qualsevol intervenció d'estabilització de la platja i que emprendran totes les "eines legals i judicials que siguin necessàries" per aturar-ho.