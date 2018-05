Reformen les façanes dels jutjats de Blanes per evitar despreniments

L'edifici dels jutjats de Blanes està rebent un rentat de cara profund que tindrà un cost per a la Generalitat de 494.921,86 euros, sense IVA –entre l'execució de l'obra, la direcció i coordinació de seguretat i salut, i l'assistència tècnica per al control de qualitat de les obres–. El projecte ha d'acabar amb la problemàtica dels despreniments de les peces de l'aplacat de la façana; ha d'eliminar les filtracions d'aigua a l'interior de l'edifici provinents de les cobertes i terrats de l'edifici; ha de protegir del sol les finestres orientades a llevant i sud; i ha de dotar de protecció els operaris de manteniment del risc de caiguda quan fan operacions a la coberta.

L'execució d'aquests treballs –que serien l'obra pròpiament dita– tenien un pressupost de licitació de 542.918,38 euros, i han estat adjudicats per 478.172,66 euros (sempre sense IVA). L'edifici té més de 25 anys i la reforma ha d'acabar a finals d'aquest mes, han informat fonts del Departament de Justícia.

Segons consta en el projecte executiu de l'obra, el revestiment de pedra calcària de la façana serà substituït per una façana ventilada que haurà de donar millors garanties de seguretat i durabilitat, alhora que reduirà la demanda energètica. Quan es va redactar el projecte, els tècnics van fer un mostreig sobre 300 peces d'aplacat de la façana, el qual va posar de manifest que més del 40% estaven despreses.



Un canvi total

Aquest va ser un dels elements que es va tenir en compte a l'hora de decidir-se per una façana ventilada, en comptes de fer una reparació parcial sobre les peces malmeses. Els altres arguments per apostar per la façana ventilada –que té un pressupost més elevat– són que les peces danyades estan distribuïdes aleatòriament, de manera que només es poden detectar colpejant-les; que no hi ha garantia de canviar totes les peces afectades; i que no seria una reparació definitiva perquè les peces no substituïdes presentaran en el futur una degradació similar.

Quant a les filtracions d'aigües, se substituirà la totalitat de la làmina asfàltica i s'aplicarà sanejat i massilla a les zones d'acabats interiors malmesos per les filtracions d'aigua.

Pel que fa a la protecció solar de les finestres orientades a sud i a llevant, s'instal·laran làmines verticals d'alumini orientables i col·locades amb una fixació mecànica a l'exterior. Per garantir la seguretat de la coberta, s'hi s'instal·larà una barana perimetral i línies de vida.