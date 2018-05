Un parc d'Arbúcies crea el primer circuit de l'Estat de llits elàstics entre arbres

Saltar i fer tombarelles entremig dels arbres. Aquesta és la nova proposta, pionera a l´Estat, que ha estrenat La Selva de l´Aventura, un parc d'oci situat a Arbúcies. La nova atracció s´anomena «bosc elàstic» i consisteix en un circuit de llits elàstics situats entre 15 i 18 metres d´alçada, envoltats per les capçades dels arbres. En total, el recorregut suma 800 metres quadrats en una zona situada entre el Parc Natural del Montseny i la zona de Guilleries.

El muntatge va durar dos mesos per fer front a la complexitat de l´actuació. Un total de sis operaris enfilats als arbres van anar instal·lant aquestes xarxes de protecció fetes per mariners d´una illa de la Bretanya francesa.

La directora del parc, Karin van Veen, va explicar ahir que va treure la idea d´un parc a Suïssa que va visitar l´estiu passat. Van Veen va assegurar, a més, que des de la seva posada en funcionament el passat mes de març tots els que han provat el «bosc elàstic» n´han sortit «encantats».

La Selva de l'Aventura va començar el passat mes de març la temporada amb una inversió de 200.000 euros. Amb aquests diners s´ha construït la nova atracció, un nou pont tirolès i s´han fet millores de seguretat en les diferents propostes d´oci que inclou. El «bosc elàstic» permet que l´usuari no hagi d´estar subjecte a cap sistema de seguretat i es pot moure pels 800 metres quadrats de recorregut.

Els nens poden completar l´activitat amb una proposta que els convida a buscar peces amagades a diferents punts. La directora va destacar que la proposta és «absolutament segura».

La Selva de l'Aventura va obrir les seves portes el 2004 i actualment dona feina a una quinzena de treballadors. La mitjana anual de visitants és de 25.000, una xifra que esperen que creixi amb l´arribada de la nova atracció i que comporti la creació de nous llocs de treball.

A més, el parc compta amb un circuit acrobàtic, una ruta per caminar descalç o un salt pendular, entre d´altres.