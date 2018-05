El fiscal del crim de Susqueda demana al jutge més temps per a la investigació

Sis mesos no són suficients per finalitzar la instrucció del crim de Susqueda. Així ho ha exposat el ministeri fiscal al jutge en considerar que la demanda de noves diligències - que inclouen diversos informes pericials «de certa complexitat tècnica» i més citacions de testimonis - poden comportar més temps del que marca el calendari. El fiscal exposa que la instrucció del procediment «s´ha de considerar complexa» en no poder-se «finalitzar en sis mesos» a comptar des de la data de l´alçament del secret de les actuacions (el 9 d´abril d´aquest any), sumat als 22 dies previs.

Entre l'elevat nombre de diligències que troba útils i necessàries hi ha, per exemple, un llistat dels objectes i peces de roba que els dos joves portaven i que encara no s'han trobat. Així, considera que a partir d'aquest document es podria determinar allò que ha desaparegut «per l'acció de l'autor dels fets». Una altra de les peticions fetes és un informe d'imputabilitat, elaborat per l'Institut de Medicina Legal de Girona i necessari per determinar «l'estat mental en què es trobava la persona investigada en el moment del crim a efectes de possibles circumstàncies modificatives de la responsabilitat criminal».

Una radiografia minuciosa

Altres peticions de diligències per part del ministeri fiscal van enfocades a donar llum a la relació de l'investigat amb el pantà. Un dels informes demanats fa referència a les possibles sancions o procediments sancionadors administratius oberts contra Magentí per activitats il·legals a la zona, així com un informe cartogràfic on es marquin alguns punts que l´home freqüentava i els recorreguts que havia de fer per anar a cadascun d'aquests llocs.

El fiscal també s'ha interessat per la plantació de marihuana, de la qual ha demanat un informe fotogràfic per determinar l'estat en què es trobava durant la recerca dels cossos dels joves i l'estat en què es trobava dies després. Però les diligències no s'acaben aquí. Fins i tot s´ha demanat un informe tècnic per determinar els moments temporals idonis per la seva plantació i recollida, atenent les temporades òptimes per l'obtenció del seu màxim benefici.

El ministeri públic també considera rellevant la citació de persones de l'entorn de les víctimes o habitants permanents del pantà. També es troben entre la llista el company de cel·la de Magentí i persones relacionades amb el seu fill arran de la conversa que el sospitós suposadament va tenir a la presó amb el seu company i on carregava l´autoria al seu fill.

«Irregularitats processals»

Paral·lelament, l'advocat Benet Salellas, lletrat del presumpte autor del crim de Susqueda, ha presentat una queixa pel «funcionament deficient» del Jutjat d'Instrucció 2 de Santa Coloma. Salellas ha volgut remarcar que «més enllà de les irregularitats processals de la causa», la defensa «pateix especialment pel fet que després de setanta dies de presó provisional, el Jutjat de Santa Coloma no ha practicat ni una sola diligència d'investigació», un fet que, segons el seu parer, «demostra una desatenció absoluta del cas i una actitud irrespectuosa cap a qui es troba privat de llibertat».

Per altra banda, la defensa de Jordi Magentí també explica que fa setmanes que resten pendents de la resposta del jutjat pel que fa a «la petició de poder accedir a la totalitat de les imatges i informacions utilitzades per Mossos d'Esquadra com a base de la imputació i que no obren a l'expedient». Un fet que «des de la perspectiva del dret de defensa, és intolerable». De fet, a finals del mes d´abril l´advocat va enviar un escrit al president de l´Audiència de Girona, Fernando Lacaba, explicant tot un seguit d´episodis de tensionament del dret de defensa com «desatendre dins de termini la posada a disposició judicial del detingut o «no notificar les interlocutòries de pròrroga de secret de sumari». «Encara no hem pogut exercir ni un sol minut com a defensa», critica.