Vilobí es prepara per implantar el porta a porta

Vilobí d'Onyar implantarà, el pròxim 29 de maig, el sistema de recollida de residus porta a porta. Per aquest motiu, el cap de setmana passat, l'Ajuntament va instal·lar dos punts informatius -un al poble i l'altre a Sant Dalmai- on els veïns van poder adreçar els seus dubtes. D'altra banda, demà es farà la presentació oficial del sistema al teatre de Can Sagrera. L'acte es farà a les vuit del vespre i comptarà amb la participació dels responsables comarcals de Medi Ambient, de l'Ajuntament i de l'empresa NORA,SA, que gestiona aquest servei.