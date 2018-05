Un jove n'agredeix un altre en un carrer de Blanes per fer-li un retret sobre el cotxe

Els veïns de l'avinguda Catalunya de Blanes van presenciar, dimarts al vespre, com un jove n'agredia un altre al mig del carrer. Segons va informar la policia local, els fets es van produir cap a tres quarts de nou i quan van arribar al lloc ja només quedava l'afectat, que presentava un morat a la cara. Aquest home va explicar als agents que tot hauria començat després d'haver retret a un jove que hagués causat danys al seu cotxe, que estava estacionat.

De fet, tota l'agressió va ser gravada per alguns residents de la zona, que ho van compartir a través de les xarxes socials. A la gravació s'aprecia com, després d'intercanviar algunes paraules i insults, l'agressor s'allunya de l'afectat, es troba amb un altre noi que li dona el que sembla ser una arma blanca, i comença a córrer cap al propietari del vehicle que, estupefacte, no reacciona fins que l'agressor li clava una puntada de peu i un cop de puny. Llavors l'afectat intenta fugir carrer avall, però el jove el persegueixi i quan l'atrapa li clava un cop de puny a la cara, mentre l'altre intenta defensar-se. Finalment, l'agressor s'allunya proferint insults mentre l'altre home corre a refugiar-se a dins el vehicle. A l'hora que van succeir els fets, a l'avinguda hi havia menors jugant i persones passejant.

Per la seva part, la policia local només compta amb la versió de l'agredit, ja que els agressors ja havien marxat. El propietari del vehicle no va voler posar cap denúncia pels fets.