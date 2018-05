Un pintor, ingressat a la UCI en estat greu després de precipitar-se des d'un cinquè pis a Blanes

Un pintor de 42 anys veí de Blanes (Selva) es troba ingressat a la UCI en estat greu després de precipitar-se al buit des d'un cinquè pis mentre estava treballant. L'accident laboral va tenir lloc aquest dimecres a primera hora de la tarda. La víctima, que es trobava amb un company de feina a dins d'un habitatge del carrer Ametista, va sortir al balcó per anar a buscar unes eines. No se sap com, l'home va caure des d'una alçada d'uns 10 metres, va colpejar-se contra una grua i va quedar estès a la vorera. Un helicòpter el va traslladar d'urgència fins a l'hospital Josep Trueta de Girona, on va ingressar a la UCI. El pintor es troba en estat greu i amb pronòstic reservat. La Inspecció de Treball es va desplaçar fins al lloc i ha obert una investigació per determinar les causes de l'accident.

L'accident laboral va tenir lloc cap a les tres de la tarda. El pintor, que té 42 anys i és veí de Blanes, estava treballant al cinquè pis d'un bloc situat al número 12 del carrer Ametista. L'home es trobava amb un company de feina a l'interior de l'habitatge quan va sortir a fora per anar a buscar unes eines al balcó.

Per causes que s'estan investigant, la víctima es va precipitar des d'una alçada d'uns 10 metres. Durant la caiguda, va impactar contra una grua abans de picar contra el terra. El seu company de feina va donar l'alerta i fins al lloc es va desplaçar un helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que va traslladar el ferit fins a l'hospital Josep Trueta de Girona.

L'home porta des d'ahir a la tarda ingressat a la UCI. Es troba en estat greu i amb pronòstic reservat. La Inspecció de Treball es va desplaçar fins al bloc del carrer Ametista i ha obert una investigació per esclarir les causes de l'accident laboral.