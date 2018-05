Tossa critica el silenci del Govern espanyol pel trasllat de sorra a Sant Antoni

L'Ajuntament de Tossa de Mar es va sumar ahir a les crítiques fetes dimarts per Lloret de Mar cap al Govern espanyol, per no informar-los sobre el projecte d'extracció de 500.000 metres cúbics de sorra del fons marí situat entre aquestes dues localitats, per portar-la a Sant Antoni de Calonge. «Ens en vam assabentar a través de la premsa perquè ningú ens ha comunicat res», va lamentar el regidor de Medi Ambient de Tossa, Francesc Nadal (TU), qui va subratllar que, tot i que els ajuntaments no tenen competència en aquell espai, comunicar-ho és un acte que «s'hauria de fer ni que sigui per cortesia».

Nadal va detallar que, de moment, sol·licitaran a la subdelegació gironina del govern de l'Estat tota la informació disponible sobre el projecte per tal d'avaluar el seu impacte en el municipi de Tossa. A més, l'Ajuntament demanarà ser part a l'expedient que es tramita per part del Ministeri de Medi Ambient de l'Estat sobre el projecte.

Per la seva part, el PDeCAT de Tossa, a l'oposició, portarà a votació una moció en el ple municipal del 16 de maig, en la qual demana al Ministeri de Medi Ambient que «aturi» aquesta mesura que «de ben segur comportarà greus conseqüències biològiques i mediambientals» a les platges de Lloret i Tossa.



Rebuig de Lloret al projecte

Per la seva part, l'Ajuntament de Lloret de Mar ja va mostrar dimarts el seu rebuig a la mesura i va avançar que farà servir «els mecanismes legals i judicials necessaris» per evitar-ho. El consistori lloretenc ja ha enviat un requeriment a Costes de l'Estat en el qual recorden que l'any 2011 Lloret va manifestar un rebuig unànime a fer «qualsevol intervenció» d'estabilització de la platja o que la zona en la qual es vol actuar forma part de l'àmbit d'influència d'espais protegits de la Xarxa Natura 2000 i el PEIN del Massís de Cadiretes, entre altres arguments.

Els 500.000 metres cúbics de sorra que es volen dragar del fons marí situat entre Lloret i Tossa de Mar han de servir per estabilitzar la platja des Monestri a Sant Antoni i per protegir el front marítim de les llevantades. La subdelegació del govern de l'Estat a les comarques gironines ja ha adjudicat la redacció del projecte amb un termini màxim d'execució de sis mesos. Un cop enllestit, s'haurà de fer la licitació de les obres, que es preveu que sigui a partir de l'any vinent.