Lloret celebra la 13a edició de la Festa de les Flors aquest diumenge

La 13a edició de la Festa de les Flors de Lloret de Mar se celebrarà, aquest diumenge, a l'ermita de les Alegries. Les activitats començaran a les deu del matí amb la inauguració de l'exposició i mitja hora més tard es portarà a terme una audició de sardanes a càrrec de la Cobla Col·legi Santa Maria de Blanes.

La festa seguirà amb tallers, activitats infantils, havaneres, jocs i sortejos per a tots els assistents. Organitzada per l'associació del Veïnat de les Alegries, enguany i com a novetat, la festa comptarà amb una food truck de menjar mexicà i es farà també un concurs fotogràfic d'Instagram.