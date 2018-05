Lloret inicia les obres per construir el nou dipòsit de vehicles davant la policia

L'Ajuntament de Lloret de Mar ha iniciat, aquesta setmana, les obres per construir el nou dipòsit de vehicles municipal a l'avinguda de les Alegries, just davant de la comissaria de la Policia Local. Així ho va confirmar el regidor d'urbanisme, Joan Bernat, qui va destacar que aquesta nova instal·lació comptarà amb 60 places, que els treballs duraran prop de 10 setmanes aproximadament i que tindrà un cost d'uns 120.000 euros.

Actualment, el dipòsit de vehicles està ubicat al costat de la piscina lloretenca, on hi ha projectades les noves pistes de tenis i pàdel i un aparcament de 200 places. En aquest sentit, Bernat va explicar que el trasllat del dipòsit és el «primer pas» en la construcció d'aquesta nova zona esportiva. «Una vegada traslladem els vehicles al nou dipòsit, ja podrem començar a enderrocar les instal·lacions del costat de la piscina», va explicar Bernat, qui va avançar que si tot va com està previst, podria estar enllestit el maig de l'any 2019.

Segons el projecte aprovat definitivament, s'enderrocaran les diferents edificacions -el dipòsit i les brigades velles- que ara ocupen aquest solar, es retiraran els arbres o es desmuntaran els fanals, entre altres actuacions. Després, s'anivellarà el terreny on s'ha de crear la nova zona esportiva de 6.200 metres quadrats.

En total, es construiran sis pistes de pàdel, tres de tenis i una pista poliesportiva de tenis, futbol sala i bàsquet amb graderies. Les pistes de pàdel seran convencionals i panoràmiques, amb tancament de vidre i malla electrosoldada, paviment de formigó porós i acabat de gespa sintètica de color blau; les de tenis tindran aglomerat asfàltic i acabades en resina acrílics; i la poliesportiva tindrà els mateixos acabats que les de tenis.

També s'urbanitzaran les voreres i els accessos a l'aparcament en el carrer Senyora de Rossell i es farà el nou aparcament a l'aire lliure amb més de 200 places. Tota l'actuació compta amb un pressupost d'1.549.575,19 euros (IVA inclòs).

D'altra banda, i segons va avançar Nova Ràdio Lloret, aquesta no és l'única actuació urbanística que s'està fent o es farà durant els pròxims dies en el municipi. Aquesta setmana també s'han iniciat els treballs de renovació del paviment de diversos carrers de la localitat selvatana.

A més, està previst l'arranjament del pont d'accés situat a l'alçada del Water World. I dins el Pla d'Accessibilitat, se suprimiran les barreres arquitectòniques a l'avinguda Just Marlés i a un tram de l'avinguda de les Regions, al barri del Molí.