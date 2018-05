Denuncien accions feixistes a Santa Coloma de Farners per part d'ultres del Girona FC

El Col·lectiu Antifeixista de Farners ha denunciat aquest dissabte una desena d'agressions i accions de caire feixista que han patit alguns ciutadans de Santa Coloma de Farners durant els darrers anys. Des de l'entitat asseguren que hi ha veïns que "viuen atemorits" per les "amenaces i coaccions" que reben. Una representant del col·lectiu afectat diu que estan "farts de callar" i que per això han decidit fer un manifest a "cara descoberta", per "visualitzar una situació intolerable". Entre les denúncies hi ha diverses agressions a la sortida d'alguns bars de la localitat selvatana, a més de pintades feixistes en parets, amb missatges cap a persones concretes. Des del col·lectiu relacionen aquestes agressions amb diversos membres ultres del Girona FC.

El manifest relata una desena d'actes protagonitzats presumptament per aquestes persones. L'entitat deixa clar que "són una minoria", i assegura que "a partir d'ara" seguiran denunciant. La representant del col·lectiu afectat ha explicat que s'han interposat algunes denúncies als Mossos per agressions, però en canvi, no s'ha posat en coneixement de la policia les intimidacions. "Creiem que no servirà de gaire res, però sí que ho volem visualitzar amb aquest manifest", ha reblat.

Bona part d'aquestes agressions les han patit diversos membres del Casal Independentista La Sega 1640. "Ens hem trobat constants pintades feixistes i en favor del 155 a la façana del local, a més d'amenaces a persones d'aquesta entitat", concreten els afectats. El manifest, que té el suport d'una trentena d'entitats locals, assenyala que moltes de les agressions han estat conseqüència d'accions com aixecar el braç, o portar una samarreta determinada.

A l'acte hi han assistit una cinquantena de persones i s'ha fet coincidint amb la Festa de la Revolta dels Segadors, a la Plaça Farners de Santa Coloma. Entre els actes previstos hi ha un concurs de glosa improvisada, una teatralització de la batalla, una visita guiada o un concert per acabar la nit.