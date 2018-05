Jordi Magentí compareixerà als jutjats el 16 de maig pel doble crim de Susqueda

El presumpte autor del doble crim al pantà de Susqueda l'agost del 2017 compareixerà als jutjats de Santa Coloma de Farners, el pròxim dimecres, 16 de maig, per declarar com a investigat.

Jordi Magentí ha estat citat pel Jutjat d'Instrucció 2 de Santa Coloma, que instrueix la causa pels assassinats de Marc Hernández i Paula Mas, per a dimecres vinent a les deu del matí per a una compareixença de tribunal del jurat. En aquesta compareixença, se li prendrà declaració com a investigat per la possible comissió de dos delictes d'assassinat, tot i que pot acollir-se al dret a no fer-ho. A més, les acusacions i la defensa de Magentí proposaran totes les diligències d'investigació que s'hauran de practicar en els propers mesos i es concretarà la imputació contra ell.