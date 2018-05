El parc aquàtic decorat per Pilarín Bayés en un hotel de Lloret obrirà el 19 de maig

El nou parc aquàtic decorat i il·lustrat per la dibuixant Pilarín Bayés a un dels hotels del grup Guitart de Lloret de Mar obrirà les seves portes, per primera vegada, el pròxim 19 de maig. Així ho va donar a conèixer ahir la cadena hotelera, en la presentació del parc aquàtic que s'ha construït en un espai de 2.600 metres quadrats amb capacitat per acollir fins a 430 persones dins el Guitart Central Park Aqua Resort.

La nova zona lúdica compta amb tres espais diferents: l'splash park, destinat als més petits i que consta d'elements aquàtics interactius com una galleda gegant d'aigua; dos tobogans de més de set metres d'alçada, un d'ells tancat amb un recorregut de quaranta metres i un altre de semiobert de setanta metres; i, per últim, una gran piscina ubicada al costat dels altres dos espais. L'accés serà exclusiu per als clients de l'hotel i la instal·lació estarà oberta fins a principis d'octubre amb el tancament de la temporada estival.

Les il·lustracions de Bayés en el nou parc es poden trobar en quatre murals que tenen personatges històrics relacionats amb el mar com Cristòfor Colom o Egèria, de Lloret de Mar, com pescadors que fan la pesca amb la tirada a l'art, i elements marítims, com sirenes i animals marins. Es tracta de la primera zona lúdica d'aigües il·lustrada per Bayés, dibuixant i ninotaire que ha publicat prop de 1.000 llibres i contes. La nova zona lúdica d'aigües s'uneix a les quatre piscines ja existents del resort que, en total, compta amb més de 20.000 metres quadrats de zones d'oci.

D'altra banda, el resort també ha inaugurat les suites Pilarín, sis habitacions familiars ambientades amb els personatges de contes populars: Pinotxo, els tres porquets, en Patufet, la Caputxeta, la Blancaneus i la Rateta que escombrava l'escaleta. De fet, aquesta és la segona col·laboració que realitza Pilarín Bayés amb aquesta cadena hotelera, ja que el 2012 la dibuixant ja es va encarregar de decorar amb les seves creacions sis suites familiars de l'hotel Guitart Monterey. Les suites també es van decorar amb diferents temàtiques basades en diversos contes infantils. A més, Bayés va il·lustrar també els contes infantils escrits Cristina Cabañas, presidenta del grup hoteler.

Segons va explicar Cabañas, la creació de la zona lúdica d'aigües respon a l'aposta del grup hoteler pel turisme familiar. «En els últims 4 anys hem tingut un creixement del 37% en turisme familiar procedent de tot Europa i tenim bones expectatives per aquest 2018», va valorar la presidenta de la cadena hotelera. Aquest hotel no serà el primer de la localitat lloretenca a integrar un parc aquàtic a les seves instal·lacions. L'Evenia Olimpyc Resort, el Rosamar Garden Resort o l'hotel Gran Garbi ja en tenen que incorporen diversos tobogans i atraccions.