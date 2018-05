L'esport més solidari de la comarca

Altruisme. Fins al 17 de juny, la comarca selvatana s'omplirà d'activitats esportives destinades a una bona causa. A Fogars, s'hi farà el Trencabanyes, una bicicletada destinada a recollir diners per a ajudar els habitants del poble africà de Bodé Lao. A Anglès, el 5è Memorial Jordi Bosch de Bàsquet recollirà fons per als malalts del cor i, a Blanes, es farà una marxa solidària organitzada per la Fundació Oncolliga

ecaptar fons per ajudar un poble africà, les persones que pateixen una malaltia del cor i els afectats de càncer. I tot, fent esport sense necessitat de moure's de la comarca. Això és el que s'han proposat diferents persones i entitats selvatanes organitzant diverses activitats que se celebraran durant les pròximes setmanes a Fogars, Anglès i Blanes.

El primer d'aquests esdeveniments, el Trencabanyes, tindrà lloc el diumenge, 20 de maig, a Fogars de la Selva. Es tracta d'una pedalada i caminada solidària que arrencarà a les vuit del matí a la plaça de la vila i que, enguany, destinarà tots els beneficis obtinguts a omplir el banc d'aliments del municipi i al projecte destinat a ajudar els veïns d'una localitat de 20.000 habitants situada al nord del Senegal: Bodé Lao.

Tal com va avançar Diari de Girona, el seu impulsor, Joan Carles Terrón, està recollint material des del passat més de març i, actualment, ja ha aconseguit més d'una tona de productes de tota mena. «La resposta de la gent de la zona està sent meravellosa. Estem desbordats», remarca Terrón, qui és agent de la policia local d'Hostalric. Entre les donacions fetes destaquen: 70 matalassos, patinets, bicicletes, joguines, teles, roba i sabates de tot tipus, medicaments, tinta i raspalls per als cabells, un caminador o 100 motxilles donades per un matrimoni jubilat de Fogars, entre moltes altres coses. «Una de les donacions que més ens ha commogut va ser la d'un senyor d'una residència de gent gran de Lloret que ens va donar el seu bastó», relata Terrón. A més, entre la roba recollida hi ha 47 equipacions de futbol donades pel CE Fogars i amb les quals l'agent de policia d'Hostalric i la resta de persones al setembre viatjaran a Bodé Lao, on volen crear una lligueta amb els més joves.

Amb els diners de la cursa de Fogars, Terrón explica que construiran un sostre nou per a l'escola o milloraran el paritori. «Un cop siguem allà, veurem on fan més falta», precisa l'impulsor de la iniciativa, qui avança que el 18 de maig els alumnes de l'institut d'Hostalric recolliran fons econòmics de cinc a vuit de la tarda.

La segona de les activitats solidàries tindrà lloc a Blanes i també es farà el diumenge, 20 de maig, però a les deu del matí. Es tracta de la 5a Marxa Solidària que organitza la Fundació Oncolliga Girona amb l'objectiu de recollir fons destinats a millorar la qualitat de vida de les persones afectades de càncer i de les seves famílies a la localitat selvatana. El recorregut tindrà vuit quilòmetres i començarà a les deu del matí al passeig Cortils i Vieta. El preu per poder participar és de vuit euros i les inscripcions es faran els dissabtes 12 de maig i 19 de maig, a la plaça Espanya.



Memorial a Anglès

Finalment, la tercera de les activitats esportives solidàries tindrà lloc a Anglès, el pròxim mes de juny i en dues jornades diferents. Es tracta del 5è Torneig de bàsquet Memorial Josep Bosch que, enguany, estarà dedicat a la prevenció de malalties cardiovasculars. «En Josep Bosch era mestre a l'escola Pompeu Fabra i va morir d'un atac de cor a la pista de bàsquet», explica el president del Club de Bàsquet Anglès, Toni Franco, qui també relata que, l'any passat, una persona molt vinculada a l'entitat, Josep Ballell, va morir per la mateixa causa.

Per això, l'entitat ha decidit dedicar el 5è Memorial a recollir fons econòmics que es destinaran íntegrament a l'Associació Maçanetenca de Prevenció i Ajuda a Malalts del Cor (MACOR). Ho faran a través de la venda de tiquets per al sorteig de dues samarretes: una del Barça de Bàsquet i una altra de l'Uni Girona, totes dues firmades per tots els membres dels equips. «Una, la sortejarem el dia 2 de juny i l'altra, el 17», precisa Franco, qui afegeix que en totes dues jornades es farà una demostració de com utilitzar un desfibril·lador en una pista de bàsquet.

La jornada del 2 de juny estarà dedicada a les escoles de la zona del Ter Brugent i la del 17 de juny, als clubs de bàsquet. «Cada nen rep un obsequi i cada escola, un trofeu de participació», relata el president del club anglesenc. A part del torneig, es col·locarà una urna per poder fer donacions en efectiu en un establiment del poble i s'obrirà un compte bancari per poder fer transferències qui ho desitgi.