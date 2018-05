Acaben les reformes internes a l'edifici de l'Ajuntament de Lloret

Lloret de Mar ja ha finalitzat la reforma interna a la casa de la vila, que ha servit per consolidar i reforçar l'estructura i redistribuir alguns dels espais. Així ho va donar a conèixer el regidor d'Urbanisme, Joan Bernat (ERC), qui va avançar que el següent pas serà la rehabilitació dels elements ornamentals externs. «El projecte ja està fet, però l'executarem més endavant», va avançar Bernat qui va recordar que la consolidació estructural «corria més pressa».

Tal com va avançar Diari de Girona el mes de març de l'any 2016, la necessitat de realitzar aquesta actuació va sorgir arran d'un estudi realitzat l'any 2010 sobre l'estat estructural de l'Ajuntament, en el qual es constatava l'existència «d'alguns punts» que requerien intervencions de consolidació i reforç. Per aquest motiu, es van iniciar els tràmits per poder actuar en aquest edifici de quatre plantes i de titularitat municipal, que va ser inaugurat el 1872 i que forma part de l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Segons Bernat, els treballs han permès resoldre humitats per capil·laritat; combatre els agents xilòfags -carcomes, fongs o cerambícids- presents en elements estructurals de fusta; consolidar els elements ornamentals d'una de les façanes i reforçar els elements estructurals de fusta. A més, a la primera i a la tercera planta s'hi van aplicar mesures per a la seguretat contra incendis i d'accessibilitat. En total, tota aquesta actuació ha tingut un cost de 149.986,92 euros (IVA inclòs).

D'altra banda, també es van aprofitar aquests treballs per fer una resdistribució de la tercera planta, una actuació que ha tingut un cost de 33.308,22 euros.

Justament aquest any, es compleixen 150 anys de la col·locació de la primera pedra de la casa de la vila. Per commemorar aquesta efemèride, el passat 23 d'abril es va col·locar i inaugurar una còpia dels plànols originals a l'edifici consistorial.