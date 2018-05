La biblioteca de Blanes, reconeguda per la integració de dones immigrants

La Biblioteca Comarcal de Blanes ha estat guardonada amb un accèssit en el Premi Biblioteca Pública i Compromís Social pel treball desenvolupat al projecte «Aixopluga't», que s'hi ha estat fent els darrers mesos. Per fer encara més festiva i compartida l'experiència, l'acte d'entrega, que es va fer ahir, va coincidir amb el lliurament dels diplomes d'assistència a les dones que hi han participat. Van recollir el premi una representació de l'equip de la Biblioteca Comarcal –Isabel Brunet, Anna Rosa Bou i Conxi Fernández– acompanyades de l'alcaldessa en funcions, Pepa Celaya. També hi van assistir Salvador Pont, de Càritas Interparroquial de Blanes, ja que ha estat ell qui conjuntament amb la biblioteca han impulsat el projecte guardonat, així com la directora de Càritas a les comarques gironines, Dolors Puigdevall, i el tresorer de la Fundació Biblioteca Social, Josep Maria Rodríguez.

L'objectiu del projecte «Aixopluga't» consisteix a integrar la població immigrant mitjançant el treball amb les dones-mares, a les quals se'ls dona poder, en àmbits fora de la llar, en activitats de la biblioteca. Ho fan en companyia dels seus fills, nens i adolescents, per contribuir a normalitzar la visió de les mares per part dels seus fills, combatent a l'hora l'estès masclisme social. En total han participat 75 dones en aquest programa, de les quals 52 han rebut el diploma d'assistència.