L'Ajuntament de Tossa posa en marxa la votació per l'ús futur de la seu consistorial

L'Ajuntament de Tossa ja ha posat en marxa el procés de votació entre els veïns per decidir quin ús donar a l'actual edifici de l'Ajuntament un cop s'hagi realitzat el trasllat de totes les dependències cap a la nova seu prevista a l'edifici La Nau. El procés de participació ciutadana anunciat el passat 16 d'abril es troba en la seva recta final: tancat el període de recollida de propostes, entre el 16 i el 30 d'abril, els tossencs i les tossenques van fer-ne un total de 38. Després de la deliberació del dia 7 de maig per part del Grup Impulsor de Participació Ciutadana, hi ha sis propostes finalistes. Des d'ahir i fins al 28 de maig resta obert el període de votació.

Les sis propostes finalistes són les següents: fer-hi un annex per ampliar l'Institut de Tossa, on es pugui impartir un Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Turisme; destinar-lo a habitatges de lloguer social per a joves; que sigui un aparcament per a vehicles; convertir-lo en un centre cívic o ateneu atès que no n'hi ha cap i reforçaria la interacció entre la societat a través d'activitats diverses; fer-hi un parc urbà, perquè el centre del poble necessita ser esponjat i disposar d'un entorn natural urbà de qualitat; i que sigui una sala d'exposicions per donar un nou impuls al Concurs Internacional de Pintura Ràpida de Tossa i tenir un emplaçament on lluir el patrimoni pictòric.

Es pot votar tant per via electrònica, a participa.tossademar.cat, o presencialment a la Biblioteca, a l'Associació de Jubilats, a l'Ajuntament, a La Nau i al Casal de Joves. Per votar, cal tenir mínim 14 anys i estar empadronat a Tossa.