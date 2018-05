Apareixen goteres a la ciutat esportiva de Blanes

Almenys un dels pavellons de la ciutat esportiva de Blanes pateix goteres a la zona de les graderies i a part de la pista. Així ho van denunciar diumenge, a través de les xarxes socials, diversos usuaris d'aquest equipament que en aquell moment es trobaven a la pista blava, on habitualment es practica patinatge artístic, bàsquet o handbol, entre altres esports.

En diferents imatges i gravacions compartides pels usuaris a Facebook, s'hi pot veure com l'aigua de la pluja es filtra per la coberta del pavelló i causa grans bassals d'aigua -sobretot a la zona de les graderies- que van intentar recollir utilitzant tovalloles o contenidors d'escombraries. Mentre que alguns veïns van aprofitar la situació per fer broma, tot reivindicant la construcció d'una piscina municipal, altres van lamentar l'estat actual de les instal·lacions.

Per la seva part, l'Ajuntament de Blanes va confirmar ahir l'existència d'aquestes goteres i va especificar que des del consistori es va demanar a l'empresa constructora -Gestió d'Infraestructures SA (GISA)- que executés la segona fase de reparació dels diferents desperfectes detectats a les instal·lacions, una actuació que s'hauria d'haver fet poc temps després de la inauguració de l'equipament l'any 2011.

GISA va licitar aquests treballs el desembre del 2017 per un import de 241.987,44 euros (IVA inclòs) i que va adjudicar el febrer a l'empresa Montcruma SL per un cost de 176.628,89 euros amb un termini d'execució de quatre mesos. Segons el projecte, l'actuació ha de permetre reparar: el paviment desprès; el degoteig del sostre del soterrani; la centraleta de seguretat que, segons els responsables de manteniment del poliesportiu, en cap moment ha funcionat; el sistema de ventilació dels vestidors; les portes d'emergència; o reparar els degoters a la marquesina del camp de futbol i dels canals de recollida.

I també, els degoters en els exutoris que permeten l'evacuació dels fums. Segons el projecte, en la primera fase de reparacions, ja es va realitzar la impermeabilització de totes les juntes i dels cargols de fixació dels exutoris, però, tot i així, «segueixen havent-hi degoters».

En aquest sentit, el consistori va precisar que, de moment, s'estaria fent la construcció del canal central que ha de permetre solucionar aquest problema, però que tot plegat depèn de GISA i que des de l'Ajuntament blanenc ja s'ha fet tot el que estava «a les seves mans».



Un problema històric

L'aparició de goteres ja va retardar la inauguració d'aquest equipament, la construcció del qual va costar més de 30 milions d'euros. Inicialment estava previst que obrís les seves portes el mes d'octubre de l'any 2010. Els aiguats del mes de setembre d'aquell any, però, van posar en evidència els «defectes de construcció» de l'equipament, ja que van posar al descobert més de deu goteres que van fer malbé els parquets d'algunes de les pistes esportives.

De fet, el pavelló més afectat en aquell moment ja va ser el de color blau, on l'aigua va bufar bona part del parquet de la pista i va causar humitats. Finalment, el polèmic equipament esportiu es va inaugurar el 20 de febrer de l'any 2011.