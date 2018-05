Arbúcies inicia una campanya per capturar les vespes asiàtiques reines

Arbúcies ha iniciat una campanya per capturar vespes velutines reines fins al mes de juny i impedir, així, la creació de vespers d'olla (colònia de vespes). Conjuntament amb pagesos, ramaders, apicultors i les l'ADF Montseny Guilleries i la Selva, s'ha dissenyat estratègia de captura de reines i s'ha cobert el territori amb trampes atraients per aquestes vespes.

Per facilitar l'elaboració d'aquests dispositius, el consistori arbucienc ha repartit de forma gratuïta líquid atraient a les persones que col·laboren amb la campanya i s'han repartit tríptics i informació a tota la població. A més, s'ha fet un mapa amb tots els punts on s'han posat trampes gràcies als voluntaris que les han col·locat i es porta un control de les vespes capturades.

D'altra banda, també s'han realitzat tallers a les escoles del poble per explicar als nens i les nenes el cicle de vida de la vespa asiàtica, així com fer-los conscients de la perillositat d'aquesta espècie i que no s'acostin als vespers. L'alcalde d'Arbúcies, Pere Garriga, ha explicat que de cara a l'estiu s'enfortirà la campanya per tal d'aconseguir la participació ciutadana en la recerca dels ruscs de la vespa asiàtica.