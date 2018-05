Imputen dos delictes d'assassinat i tinença il·lícita d'armes a l'arrestat pel crim de Susqueda

El principal sospitós del doble crim de Susqueda, Jordi Magentí, ha comparegut aquest matí al Jutjat d'Instrucció 2 de Santa Coloma de Farners. En aquesta vista les parts han concretat la imputació contra el presumpte assassí d'en Marc i la Paula i, paral·lelament, han proposat diferents diligències d'investigació a practicar en els pròxims mesos.

Tant en fiscal com les acusacions han demanat que continuï el procediment pel tribunal de jurat i han acusat Magentí de dos delictes d'assassinat i un de tinença il·lícita d'armes. S'han demanat tot una sèrie de diligències, també per part de la defensa que, per si no s'arxivava la causa, ha presentat un bloc amb més d'una trentena de proves en el que es preveu que sigui una instrucció llarga.

Pel que fa a l'investigat, aquest s'ha acollit al seu dret a no declarar i no ha donat cap explicació a les diferents parts ni tampoc al jutge. Tot i això, a l'escrit presentat per la defensa s'ha avançat que un cop practicades les diligències de prova que demana, Magentí declararà.

Una d'aquestes diligències d'investigació de la defensa coincideix amb una de les que ja s'havia dit que demanarien també el ministeri fiscal i les acusacions: la declaració de l'esposa de l'investigat. A partir d'aquí, doncs, s'obre la porta a què la dona comparegui voluntàriament al jutjat a declarar en el cas que el jutge ho ordeni.