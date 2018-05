Javier Bardem s'embarca a Blanes per recuperar plàstic del mar i fabricar ulleres de sol

L'actor Javier Bardem ha passat aquest maig per Blanes per pujar durant unes hores a un vaixell que atraca al port selvatà i recuperar plàstic del mar amb el qual l'empresa Sea2See fabrica ulleres de sol amb l'objectiu de frenar la contaminació de les aigües marines.

Bardem ha demostrat la seva consciència mediambiental amb contribucions a campanyes com la que Greenpeace desenvolupa a l'Antàrtic i, ara, s'ha desplaçat a la Costa Brava per donar testimoni de les escombraries que s'acumulen al Mediterrani.

"Hem estat un parell d'hores al mar, han tirat la xarxa i ha sortit de tot, des de pilotes a canonades, banderins, ampolles, pilotes de golf o xarxes velles que triguen tres-cents anys a descompondre's", explicava l'actor a EFE en el moment de baixar-se del vaixell.

La connexió de Javier Bardem amb aquest projecte procedeix de la seva col·laboració amb la marca Chivas que, al seu torn, és responsable d'una iniciativa per incentivar econòmicament empreses que innoven amb accions que tenen un impacte social a tot el món.

El guanyador d'aquest concurs a Espanya va ser la companyia Sea2See, establerta a Barcelona i liderada pel belga François van den Abeele, que arriba a acords amb les confraries de pescadors perquè dipositin en contenidors les escombraries que 'pesquen' i, amb aquestes, fabrica ulleres de sol.

Javier Bardem ha prestat la seva imatge i col·laboració a Van den Abelee des del "neguit" que li produeix la problemàtica dels plàstics: "Som uns addictes, estem enganxats al seu ús constant, diari i massiu" .

"Tot ve plastificat, n'hi ha d'un sol ús que és innecessari i aquesta és la societat en la qual vivim, però hem de pensar com reconduir això perquè com ho estem fent no funciona, estem generant tones de material inservible que és molt tòxic, els peixos l'estan devorant i n'hi ha que no s'estan reproduint ni creixent", explica.

Segons Bardem, qui puntualitza que, malgrat les seves actuacions en el camp del medi ambient, no és un expert, però sí que gaudeix del privilegi de poder escoltar-los de primera mà, la situació als oceans i mars és "dramàtica".

L'actor relata que totes aquestes aigües, més enllà que alberguin vida, són "importantíssimes" pel que fa a la seva influència en el canvi climàtic, per la qual cosa lluita per frenar la seva degeneració, "encara que el que s'ha perdut, s'ha perdut".

"El panorama que ve és molt desolador: al 2050 hi haurà més plàstic a l'oceà que peixos i, ara, sembla ciència-ficció, però els pescadors amb els quals he estat, que saben i coneixen la realitat, diuen que és veritat", afegeix.

Javier Bardem adverteix amb exemples com que "no es pot estar al desembre a Madrid en màniga curta" com ell ha estat i subratlla que "això no passava fa vint-i-cinc anys".

La confiança en les noves generacions l'ajuda, però precisa que és "responsabilitat" de la seva i de les precedents que la joventut hereti "un món més amable del que pot ser d'aquí a vint anys i això només s'aconsegueix posant-s'hi ara".

Per això, Bardem no ha dubtat a desplaçar-se a Blanes per prestar la seva imatge a l'acció de Sea2See i posar el focus "sobre el procés des que surt el vaixell fins que les escombraries es converteixen en ulleres de sol", convençut que pot ser un camí per a, especialment, conscienciar moltes persones.

Entre les diferents iniciatives per frenar la producció de plàstic, l'oscaritzat intèrpret de 'No es país para viejos' destaca la campanya de Chivas per abandonar l'ús a tot el món de canyetes i agitadors de còctel, tot material d'un sol ús.

Amb Bardem, François Van den Abeele ha estat també a Blanes i ha explicat que Sea2See és la seva reacció després de veure que "el mar s'està morint, que està plastificat".

L'empresa compta amb presència actualment en una trentena de ports catalans, que recullen una tona diària d'escombraries de les aigües.

"Aquesta quantitat és poca", assenyala Van den Abeele quan veu la cara de sorpresa dels seus interlocutors i ho justifica dient que procedeix únicament de la costa catalana.

El belga va comprar recentment 25 tones d'escombraries a França i ja rep trucades interessant-se per la seva activitat des de ports del nord d'Espanya "perquè veuen que hi ha residus a tot arreu".

La clau és, per al responsable de Sea2See, que els pescadors prenguin "consciència" de la situació i que la seva companyia provoqui el mateix efecte en el consumidor que adquireix les ulleres.

"Sé que no salvaré els oceans, però sí que puc aconseguir que cada persona que compri els nostres productes pensi d'una altra manera", indica François Van den Abeele, qui vol estendre la seva labor a altres punts d'Espanya, Portugal i França per vendre posteriorment a països com els Estats Units, Alemanya o Noruega.

Van den Abeele insta finalment el món de la moda, al qual assenyala com un dels més contaminants, a intervenir i llança un missatge especialment dur: "Avui dia saps el color de la temporada que ve amb imatges de satèl·lit en veure el dels rius a la Xina a causa dels tints".