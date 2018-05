Jutgen un acusat de violar una adolescent de 12 anys a l'aparcament de l'estació de Blanes

L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dimecres un home de Blanes acusat de violar una adolescent de 12 anys a l'aparcament de l'estació de trens del municipi. Els fets van passar la matinada del 14 de setembre del 2016 dins el vehicle de l'acusat. L'home havia acompanyat la nena a l'estació, on ella volia agafar un tren. Abans havien anat junts a una discoteca, on havien estat ballant. Es dona el cas que la denunciant s'havia escapat aquell dia d'un centre de menors. Durant el judici, que s'ha celebrat a la Secció Tercera, l'acusat ha admès que van tenir relacions i ha assegurat que van ser consentides en tot moment. També ha explicat que la noia li va dir que estava a punt de complir 19 anys abans d'entrar a la discoteca i que, pel seu comportament, va donar per fet que ja era major d'edat.

El fiscal, però, ha donat plena credibilitat a la víctima, que ha declarat a porta tancada, i ha mantingut la petició d'11 anys de presó per un delicte d'abús sexual amb penetració a una menor de 13 anys. La defensa ha demanat l'absolució. El cas ha quedat vist per a sentència.