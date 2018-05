L'Ajuntament arbucienc pavimenta diferents carrers del nucli urbà

L'Ajuntament d'Arbúcies està realitzant diverses reparacions de millora i de canvi de l'asfalt en diferents punts del nucli urbà com la carretera Nova, el Turó del Pi i a la rotonda Catalunya, entre d'altres. Segons va informar el consistori, a la carretera Nova, a banda d'asfaltar de nou el carrer també s'està modificant el pas de vianants situat davant dels pisos d'en Crous per acostar-lo a l'accés de la zona esportiva de Can Pons. Per evitar accidents, també es posarà un element reductor de la velocitat abans del pas de vianants perquè s'ha detectat un accés de velocitat.

D'altra banda, s'ha asfaltat l'accés de la variant al carrer Matagalls, que fins ara era un camí de sorra, com també la zona d'aparcament, la rotonda de la placeta de Can Reus i el tram històric del carrer Turó del Pi.

A més, aquesta setmana han finalitzat les obres d'asfaltatge del carrer Sorrall i les del carrer Ramón Pagès i de la Travessera Vicenç Bosch.