Competició Robòtica per escolars a Blanes

lE Col·legi Santa Maria ha organitzat la primera Competició Robòtica Educativa de Blanes.

Més d'un centenar de nois i noies, alumnes del col·legi i d'altres centres d'arreu de Catalunya van participar en la trobada que va tenir lloc dissabte passat.

Els més matiners en competir van ser els alumnes d'ESO, que van iniciar la jornada descobrint els diferents reptes a resoldre amb els robots Lego Mindstorm.

Els alumnes de secundària van poder participar en dos tornejos.

Transportar gambes al port

El primer consistia en construir un robot programat que havia de ser apte per a fer un combat de sumo amb un altre robot. Per la seva banda, el fil conductor del segon torneig era la mateixa població de Blanes i els seus nombrosos atractius. Calia que els participants superessin diferents reptes basats en el transport o llançament d'objectes que havia de fer el mateix robot. Per això, una de les proves consistia en transportar les gambes que es pesquen al Canó de Blanes fins al Port.

Tots els elements que manipulaven els robots d'aquest torneig s'havien creat amb la impressora 3D de l'escola, a partir de dissenys creats pels mateixos alumnes. Paral·lelament, 40 alumnes de P5, 1er i 2on de primària van fer una demostració amb els Beebots. En aquest cas, els nens i nenes havien de programar els robots perquè arribessin a diferents punts d'un taler o recórrer els carrers d'una maqueta tridimensional de Blanes.

L'organització, segons informa l'ajuntament, ha fet una valoració molt positiva del resultat de la jornada matinal, i ha destacat que la robòtica és un bon mitjà d'aprenentatge perquè permet a infants i joves estructurar el seu pensament amb la finalitat de resoldre reptes i, alhora, fomenta el treball en equip. Els participants i nombrosos acompanyants amb que va comptar la matinal van tancar la jornada podent gaudir d'un dinar ofert per l'espònsor, Freskibo Grup Ros.