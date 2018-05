Un conductor molt begut causa un accident i deixa una ferida a Maçanet

Un conductor molt begut va causar un accident de trànsit a la C-35 Maçanet de la Selva que va causar un ferit. El denunciat és el conductor d'una furgoneta, de 51 anys, nacionalitat espanyola i veí de la Bisbal d'Empordà. Segons els Mossos d'Esquadra, els fets van passar diumenge passat, quan el conductor d'una furgoneta va envair el carril contrari i va xocar amb un turisme. A causa de l'accident, la conductora del turisme va resultar ferida, mentre que el conductor de la furgoneta va resultar il·lès.

A la prova d'alcoholèmia, l'home va donar un resultat positiu d'1,09 mg d'alcohol per litre d'aire expirat, més de quatre vegades per sobre del límit màxim, que en aquest cas era de 0,25 mg/l. Per aquest motiu, se li van obrir diligències penals com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària. El conductor haurà de comparèixer davant del jutjat de Santa Coloma quan sigui requerit.