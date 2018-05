Detenen els responsables de dos bordells de Blanes i Calella de Mar on una menor exercia la prostitució

Els Mossos d'Esquadra han detingut els responsables de dos prostíbuls de Blanes i de Calella de Mar (Maresme) per prostitució de menors i contra els drets dels treballadors.

Tres detinguts per permetre que una menor d'edat es prostitueixi. Els Mossos d'Esquadra van descobrir, durant una inspecció al club D&G de Blanes, que hi havia una noia de 16 anys d'origen romanès que hi treballava. La menor va explicar que no era el primer cop que es prostituïa i que recentment ja havia treballat al pub Cocodrilo de Calella de Mar.

Els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació per determinar si havia estat víctima de tràfic d'éssers humans i si els responsables dels clubs on havia treballat sabien que era menor d'edat. La menor va assegurar als Mossos que havia marxat de Romania pel seu propi peu, amb el permís dels seus pares i que exercia la prostitució voluntàriament des de finals d'abril.

A més, també va explicar que vivia amb una noia de 22 anys, també romanesa i que exerceix la prostitució, que era qui assumia la seva tutela per desig exprés de la seva mare.

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta setmana a Blanes tres persones en relació al cas. Dilluns van arrestar el responsable del club D&G de Blanes. Es tracta d'un home de 61 anys d'origen argentí a qui atribueixen un delicte d'afavoriment de al prostitució de menors i un altre contra els drets dels treballadors.

El mateix dia van detenir l'amiga de 22 anys amb qui la víctima comparteix pis. En aquest cas per afavorir que una menor exerceixi la prostitució. Fonts policials indiquen que aquesta arrestada era qui assumia la tutela i es responsabilitzava de la menor però, tot i això, va permetre que treballés als clubs sent menor d'edat.

La tercera detinguda, en aquest cas dimarts, és la responsable del club Cocodrilo de Calella. Es tracta d'una dona francesa de 54 anys investigada pels mateixos delictes que el regent del club D&G (prostitució de menors i contra els drets dels treballadors)

Els tres detinguts han passat a disposició judicial i han quedat en llibertat provisional.

La menor es troba actualment sota la tutela de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) de la Generalitat.