Restituiran els terrenys de la pedrera il·legal de Can Bells a Vilobí d'Onyar

L'empresa Transports Mateu restituirà els terrenys explotats de l'antiga pedrera il·legal de Can Bells, situada a Vilobí d'Onyar. Així ho va explicar dimarts l'empresa a una quinzena de veïns del poble, ja que es tracta d'una operació que farà juntament amb el propietari privat del terreny.

Segons va informar ahir l'Ajuntament, l'actuació consistirà a restituir els terrenys de l'antiga cantera que ocupen una superfície d'1,5 hectàrees, amb un total de 100.000 metres cúbics de terra, dels quals uns 7.000 m3 seran de finalització amb terra vegetal (la capa més superficial). Aproximadament uns 3.000 m2 seran replantats amb arbres i la resta es destinarà a conreu. Gran part de les terres que ompliran el forat procediran de l'excavació de les plantes soterrànies de la nova Clínica Girona, que s'ha de construir a la zona de Girona 2. El període màxim de duració dels treballs és de 4 anys, que és el que permet la llei, però la intenció de l'empresa és poder tenir el terreny restituït en uns 2 anys.

Aquesta pedrera es va crear de manera il·legal l'any 2005 i se n'extreia material (sauló) que tampoc era legalitzat. Per això, quedava fora de la Llei de Mines i de la normativa ambiental complementària i tampoc hi havia un programa ni una fiança per garantir-ne la restauració. Finalment, la pedrera va quedar en desús i el fossat era utilitzat freqüentment com a lloc d'abocaments il·legals de runes i d'escombraries en general. Un cop avancin les negociacions amb el propietari s'iniciaran les actuacions.