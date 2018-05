El jutjat de Santa Coloma no veu delicte en el cas dels «falsos» Ferrari de Sils

El jutjat de Santa Coloma de Farners ha arxivat provisionalment el cas contra el propietari del taller de Sils on, el febrer del 2017, la policia Nacional va localitzar diversos «falsos» Ferrari i Lamborghini. Segons la sentència, el jutge no aprecia cap delicte contra la propietat industrial en els vehicles comissats ni en els objectes trobats en el taller intervingut a la localitat selvatana. Tot i això, la resolució especifica que es tracta d'un sobreseïment provisional perquè les parts perjudicades encara poden emprendre accions civils.

Els fets es remunten al 7 de febrer del 2017 quan la policia Nacional va entrar al taller que Roger García Vall té a Sils, acusant-lo de transformar «clandestinament» cotxes de gamma mitjana en «superesportius» que després es venien en portals de segona mà a internet. L'operació policial va acabar amb la detenció de tres persones i el decomís de 14 cotxes que, segons la policia, eren «falsificats».

Unes acusacions que el propietari del negoci va negar des del primer moment i que ara, assegura, eren «falses». «Sempre he dit que són cotxes homologats i que cadascun té la seva fitxa tècnica», remarca García, qui celebra que el jutjat li doni «la raó».

En aquest sentit, el mecànic puntualitza que el que fa no són «còpies», sinó «rèpliques o que en aparença s'assemblin» a un cotxe d'alta gamma. «La gent em porta els seus vehicles, jo faig la transformació a mida del client i els entrego homologats», ressalta García, qui recorda que fa 17 anys que es dedica a aquest «hobby o negoci» i que, fa sis anys, ja va passar pel mateix procediment judicial, i que aquell cas també va quedar arxivat.

L'operació policial va començar a Benidorm, on es va trobar un vehicle que simulava, en aparença, un esportiu de la marca Ferrari, però que en realitat va resultar ser una falsificació. Segons va explicar després dels fets el propietari del taller de Sils, aquest vehicle pertanyia a una persona de Galícia i ell mateix va fer de mediador en la compravenda amb un altre d'Alacant, però va assegurar no tenir «res a veure amb el que aquesta persona fa o ha deixat de fer» a València ni amb el cotxe.



Denúncia contra la policia



Per la seva part, Roger García té previst presentar una denúncia contra la Policia Nacional per detenció il·legal, abús d'autoritat o per danys i perjudicis, entre altres causes. «M'han fet mal perquè m'han tractat com un criminal i han embrutat la meva imatge quan el que faig és legal», lamenta el propietari del taller situat al polígon industrial que hi ha a tocar de la carretera de Santa Coloma, la C-63. «Em van posar tres dies a presó sense tenir antecedents i com si fos un delinqüent; em van acusar de tenir un taller clandestí quan és legal; i, a més, no han custodiat els cotxes, que ara estan destrossats», critica García en relació a l'actuació «vergonyosa» del cos policial.

En aquest sentit, el mecànic silenc recorda que, després de l'operació, els vehicles del seu taller van ser comissats i traslladats a un dipòsit municipal de Sils, on van entrar a robar peces dels cotxes en dues ocasions. Després dels fets, l'Ajuntament de Sils va denunciar el robatori al jutjat de Santa Coloma que portava el cas, ja que va ser aquest ens qui va demanar al consistori silenc que els cedís un espai municipal per dipositar-hi els vehicles comissats.

Tot i això, els cotxes van seguir en aquest recinte que, segons el mecànic, no «compleix la normativa» per fer aquesta funció. «Ara han de venir els pèrits a fer una valoració de com estan els vehicles, dels danys que han patit i del que han robat», detalla García.

El propietari del taller també critica que tot el procés judicial l'ha deixat «amb una mà al davant i l'altra al darrere». En aquest sentit, García relata que durant aquest any i tres mesos, no ha pogut fer front a cap pagament: el lloguer de la nau, les assegurances, l'aigua, la llum o els sous dels treballadors, entre altres. «Puc treballar, però no tinc els cotxes i de moment, no puc fer res», assegura, tot destacant que la seva intenció a partir d'ara és seguir treballant per remuntar el negoci en el seu taller de Sils.