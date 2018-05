Alerta roja pel tritó del Montseny

n perill crític d'extinció. Aquesta és la situació en la qual es troba actualment, el tritó del Montseny ( Calitron arnoldi), una espècie endèmica d'aquest parc natural descoberta només fa 13 anys i de la que només existeixen uns 1.500 exemplars adults. Una realitat que fa uns anys era molt més catastròfica i que va millorar el 2016 amb la posada en marxa del projecte Life Tritó Montseny, una iniciativa que té com a meta principal millorar l'estat de conservació i l'hàbitat d'aquest amfibi considerat el més amenaçat de l'Europa occidental. O el que és el mateix: evitar la seva desaparició definitiva.

Per poder actuar, però, primer cal aprendre i conèixer aquesta espècie que encara amaga molts misteris. Per això, des del projecte Life han volgut aproximar el tritó del Montseny als gironins a través d'una exposició en la qual es mostren i expliquen els diferents aspectes de la biologia i ecologia d'aquest organisme únic. La mostra va ser presentada dimecres a la Casa de la Cultura de Girona, on es podrà veure fins al 21 de maig abans d'iniciar una ruta pels divuit municipis del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny. «Per poder estimar el tritó, primer l'has de conèixer i això és el que es vol fer amb aquesta exposició», va explicar durant la presentació Jesús Calderer, diputat adjunt d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona.

Sota el títol d' El meu nom és Calotriton i només visc al Montseny i a través de vuit plafons, els visitants de la mostra podran descobrir el seu cicle biològic, hàbitat, amenaces a les quals s'enfronta o les accions que s'estan realitzant per protegir-lo, entre altres aspectes. A més, per veure'l de més a prop, l'exposició també compta amb una maqueta hiperrealista a escala del tritó. «És molt difícil d'observar i estudiar a la natura, per això s'ha volgut acompanyar els plafons amb aquesta maqueta», va relatar Lluís Costabella, diputat de Medi Ambient de la Diputació de Girona.

Aquesta mostra, enfocada a la sensibilització i a l'educació ambiental, és només una de les accions que es desenvolupa dins el projecte Life Tritó, que compta amb un pressupost de 3 milions d'euros dels quals 1,7 milions provenen de fons europeus i la resta dels quatre socis que formen part de la iniciativa: la Diputació de Girona i Barcelona, la Generalitat de Catalunya, el Zoo de Barcelona i Forestal Catalana. «Tenim fins al 2020 per intentar ajudar el tritó a sobreviure i que deixi d'estar en perill d'extinció», va subratllar Calderer.

Per la seva part, Manel Areste, conservador d'amfibis i rèptils del Zoo de Barcelona, va voler incidir en la importància de sensibilitzar la gent sobre la situació de fragilitat de les espècies autòctones. «La nostra missió és la seva reproducció en captivitat per alliberar-los després i, sobretot, sensibiltzar la gent que visita el parc», va indicar Areste.

Un aspecte essencial per evitar que el tritó pateixi una situació similar a la dels triops del salt d'Espolla, a Melianta, on una entitat ecologista va alertar que alguns visitants els agafaven per emporta-se'ls a casa.

Tot i això, el tritó del Montseny juga amb l'avantatge de viure en hàbitats inhòspits i molt inaccessibles pels visitants. Té, però, altres amenaces a combatre: malalties infeccioses, la contaminació de l'aigua, l'activitat humana, la fragmentació del seu hàbitat, la viabilitat genètica, els efectes del canvi climàtic o malformacions, entre altres.

Per tal d'intentar evitar algunes d'aquestes amenaces, sobretot les patologies genètiques, poder estudiar-los més de prop i garantir-ne la supervivència, aquesta espècie és criada en captivitat en quatre centres: a Torreferussa, des del 2007; al zoo de Barcelona, des del 2013; al Pont de Suert, des del 2014 i al zoo de Chester (Regne Unit) des del 2017. Una part d'aquests tritons són alliberats perquè creïn noves poblacions i així, a poc a poc, vagin recuperant la seva llar: el Montseny.