Blanes celebra la millora del servei de recollida selectiva d'escombraries

Aquesta setmana han finalitzat els treballs d'implantació del nou sistema de recollida selectiva i neteja viària de Blanes, que ha suposat una intensa feina durant el darrer mes arreu de tota la vila. Per celebrar aquesta fita, ahir al matí el passeig de Mar de Blanes va acollir una jornada festiva, que va començar a les 10 del matí i es va allargar fins a quarts de dues del migdia. Després dels parlaments oficials, les diferents autoritats assistents a l'acte van fer una visita a la nova maquinària i els nous contenidors, que estaven exposats en una banda del passeig. La ciutadania i tothom qui estigués interessat en el nou material –ja en funcionament– els va poder veure de més a prop i conèixer els principals avantatges que suposa en relació a l'antic sistema.

Els ciutadans van poder disposar també d'una carpa informativa on s'explicava el funcionament del nou sistema implementat, i es repartia material per fer reciclatge, compostatge d'adob i altres obsequis relacionats amb la recollida selectiva.

Durant els darrers 30 dies s'ha estat implementant aquesta complexa operació que ha suposat substituir els antics contenidors pels nous, havent-se estudiat totes les illes que hi havia repartides arreu del territori blanenc. Després de fer un acurat estudi, s'han reestructurat tenint en compte les noves característiques del sistema. El nou material ha suposat un cost inclòs en el pressupost global de 3,3 milions d'euros, i per fer la implantació de manera molt més àgil s'ha llogat una nau industrial on s'han anat muntant les peces dels receptacles simultàniament a la seva instal·lació. Els nous contenidors tenen una capacitat de fins a 3.200 litres.



Més de 900 contenidors

En total, s'han instal·lat 908 nous receptacles repartits en 300 illes de contenidors: 207 de brossa resta, identificats de color blanc; 174 de matèria orgànica, de color marró; 177 de paper, de color blau; 176 d'envasos, de color groc; i 174 de vidre, de color verd.

També s'ha augmentat el nombre de contenidors de selectiva en aquells punts on només hi havia rebuig i orgànica, posant-ne per abocar el material valoritzable en relació al que suposa un cost per abocar-lo: la resta.