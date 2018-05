La campanya selvatana per ajudar el poble africà de Bodé Lao rep 1.000 euros

La campanya destinada ajudar els habitants de la localitat africana de Bodé Lao ha rebut una donació de 1.000 euros. Així ho va donar a conèixer el seu impulsor, l'agent de la policia d'Hostalric, Joan Carles Terrón, a través de les xarxes socials on va avançar que es destinaran íntegrament a millorar l'escola d'aquesta localitat de 20.000 habitants del nord del Senegal. La donació va ser feta per les associacions MtB fogars i Érase una vez de Fogars de la Selva en representació dels seus voluntaris.

De moment, entre les donacions fetes per aquesta iniciativa solidària destaquen: 70 matalassos, patinets, bicicletes, joguines, teles, roba i sabates de tot tipus, medicaments, tinta i raspalls per als cabells, un caminador o 100 motxilles donades per un matrimoni jubilat de Fogars, entre moltes altres coses.

A més, entre la roba recollida hi ha 47 equipacions de futbol donades pel CE Fogars.