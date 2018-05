David Bustamante declara al jutjat colomenc per la suposada agressió a un paparazzi

El cantant David Bustamante va declarar ahir al jutjat de Santa Coloma de Farners acusat d'una suposada agressió al paparazzi de la premsa rosa, Jordi Martín. Tot i que s'esperava la presència de l'artista a la capital selvatana, on se celebrava el judici, finalment va comparèixer mitjançant videoconferència des dels jutjats de Pozuelo de Alarcón. Les dues parts van acabar arribant a un acord, de manera que el procediment penal no tirarà endavant.

Els fets que van desencadenar aquesta batalla judicial es van produir el juliol del 2017 després de l'actuació del cantant càntabre a la ciutadella de Roses, dins el Festival Sons del Món. Quan Bustamante es dirigia a l'hotel on s'allotjava en una localitat selvatana, el paparazzi, conegut per col·laborar en diversos programes televisius, va iniciar una persecució per intentar esbrinar si anava acompanyat d'una dona, ja que feia uns mesos que l'artista s'havia separat de l'actriu, Paula Echevarría.

Davant del continuat assetjament, el cantant de temes com A contracorriente o Lo pide el alma va perdre els nervis i es va encarar amb Martín en una àrea de servei. Arran d'aquest enfrontament, el paparazzi va denunciar Bustamante per agressió i amenaces i el cantant va fer el mateix amb Martín.

El judici estava convocat per ahir al matí al jutjat número 1 de Santa Coloma de Farners. Allà hi havia el paparazzi Jordi Martín amb el seu advocat, mentre que David Bustamante va comparèixer a través de videoconferència des dels jutjats de Pozuelo de Alarcón (Madrid).

«El paparazzi ha tingut l'oportunitat de parlar amb David Bustamante per disculpar-se i la comprensibilitat i el tarannà del meu client ens ha portat a retirar la denúncia interposada per aquesta part durant el judici oral», va especificar l'advocat del cantant a través d'un comunicat en el qual subratllava que «ha quedat totalment demostrat que el meu representat no ha agredit en cap moment al fotògraf». El ministeri fiscal que estava present en la vista oral, «no ha apreciat delicte en els fets i per tant no ha formulat acusació» afegia el comunicat.