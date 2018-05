Reclamen més ajuda de l'Ajuntament de Blanes per a les colònies de gats

En una situació «desesperada». Així és com asseguren que es troben els voluntaris de l'Associació Sa Gatonera de Blanes, que s'ocupa de gestionar 35 de les 50 colònies de gats localitzades a la localitat i el motiu pel qual han reclamat més implicació del consistori.

«Només demanem que compleixin les seves obligacions. És una lluita ària de 24 hores al dia, 365 dies l'any», assegura la portaveu de l'entitat Marina Vall-llosada. Segons relata, són els voluntaris els que s'encarreguen de capturar els gats, desparasitar-los, esterilitzar-los i tornar-los a la seva colònia, una tasca que reivindica que segons la llei és «responsabilitat del consistori».

«Tot són excuses i és molt desesperant», subratlla Vall-llosada qui precisa que de moment, ja deuen uns 1.000 euros en veterinaris, un pagament que no poden afrontar i que -recalca- hauria «d'assumir» l'Ajuntament.

En aquest sentit, la portaveu recorda que la majoria de recursos i donacions els obtenen dels socis i que els gats del carrer sobreviuen «gràcies a la tasca dels voluntaris i de les cases d'acollida», ja que tampoc disposen d'un refugi.



Resposta de l'Ajuntament

Per la seva part, l'Ajuntament de Blanes detalla que segons la normativa correspon al consistori controlar els animals perduts, abandonats i ensalvatgits, sense especificar-se en què consisteix aquest control.

En aquest sentit, el govern blanenc especifica que l'any passat es va firmar un conveni amb el Centre d'Acollida d'Animals de la Selva (CAAS) que inclou l'esterilització dels gats del carrer, una tasca que abans es feia a través de clíniques veterinàries. Per fer-ho, l'ajuntament blanenc explica que el responsable de la colònia ha de sol·licitar l'esterilització al consistori i que una vegada rep l'autorització, ha de contactar amb el CAAS perquè reculli l'animal, que és esterilitzat en un termini de 48 hores i retornat al responsable de la colònia. Des del gener del 2018, s'han concedit 7 autoritzacions per esterilitzar 37 animals.

D'altra banda, l'Ajuntament recorda que el protocol de gestió de colònies de gats està pendent d'aprovació i que, fins que no es faci aquest tràmit, no es concediran autoritzacions per a nous alimentadors ni cens per a la creació de noves colònies.