S'enfronta a 16 anys de presó per agredir sexualment la neta de 9 anys a Riells i Viabrea

L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dimarts un acusat que s'enfronta a 16 anys de presó per agredir sexualment i de forma continuada la neta de 9 anys durant els mesos de juliol i agost del 2006 a Riells i Viabrea (Selva). Segons les acusacions, el processat anava a casa del seu fill a treballar perquè havien muntat plegats una empresa de fusteria. Aleshores, tal i com ha explicat la víctima, l'acusat aprofitava que ella estava sola a l'habitació després de dinar per convèncer-la per "jugar a un joc que li agradaria molt". "Primer em va fer tocaments per sobre la roba però més endavant ho va fer per dins i em va arribar a ficar els dits", ha relatat la denunciant, que ara és major d'edat. L'acusat assegura que "tot és mentida" i atribueix la denúncia –interposada set anys després dels fets- a les desavinences arran del divorci dels pares de la víctima.