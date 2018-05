El Water World de Lloret de Mar obre les portes fins al 16 de setembre

El parc aquàtic Water World de Lloret de Mar va estrenar ahir la seva 33a temporada que, enguany, s´allargarà fins al 16 de setembre. El parc compta amb un total de 30 atraccions per a tots els públics i repartides en una superfície de 140.000 metres quadrats en els quals s´hi poden trobar: zones de pícnic, zones verdes i un servei de wifi entre altres serveis.

Com a novetats respecte a les altres temporades, aquest any, les famílies nombroses i monoparentals obtindran un descompte en el preu de l´entrada. A més, tots els usuaris que estiguin a dins del parc podran adquirir l´Special Pass per tornar un altre dia a Water World o visitar Aquadiver de Platja d´Aro.

L´Special Pass és una entrada personal i intransferible que només es podrà adquirir al punt de promoció per 10 euros per persona.