Ciutadans obre la negociació dels pressupostos de Blanes amb el govern socialista

El grup municipal de Cs s'asseurà a negociar els pressupostos blanencs després que l'equip de govern (PSC) hagi acceptat signar un acord de regeneració democràtica, transparència i bon govern, tal com demanava la formació taronja. La falta de consens entre els partits, ja va obligar el mes passat a posposar la votació dels pressupostos. Un fet que va suposar endarrerir encara més, un tràmit que, habitualment, es fa abans d'acabar l'any anterior.

Tot i aquest acord, el regidor de CS, Sergio Atalaya, va recordar que la signatura d'aquest pacte «no suposa un xec en blanc» per al PSC i per aquesta raó «presentarem una sèrie de propostes per als pressupostos en matèria de promoció econòmica, reactivació del turisme, comerç i millores en diferents barris».

Tot i el possible suport dels dos edils de Cs, els quatre membres del PSC encara no sumen els vots necessaris per tirar endavant la proposta de pressupost de més de 53 milions, ja que tindria sis vots a favorables dels 21 possibles.