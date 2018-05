L'Ajuntament de Breda ha de pagar 120.000 euros a una constructora per un error

L'Ajuntament de Breda es troba només a un pas d'afrontar el pagament de 120.000 euros a Construccions Pau Ortega SL amb relació a nou pisos construïts al llarg dels últims 10 anys i en compliment d'una sentència judicial. Així ho va explicar l'alcalde, Dídac Manresa (ERC), en el ple municipal que es va celebrar dilluns al vespre, on va precisar que la sentència «encara no és ferma».

Els fets es remunten al febrer de 2007, quan l'Ajuntament aleshores governat per CiU va concedir una llicència urbanística per construir uns pisos entre el carrer Barcelona i el Raval Salvà. Passat un any i després de la denúncia d'un tercer, el consistori bredenc va paralitzar les obres de construcció d'aquests pisos que ja s'estaven executant i el maig d'aquell mateix any es va adonar que alguns criteris d'habitabilitat s'havien passat per alt en la llicència inicial. Aquest greuge només afectava una part de la propietat, fet pel qual es va aixecar parcialment la suspensió dels treballs.

Per solucionar aquest error detectat el 2008, l'ajuntament va realitzar una modificació puntual de les normes subsidiàries per fer encaixar aquell bloc de pisos als criteris d'habitabilitat marcats per la comissió territorial d'urbanisme. La modificació va ser aprovada per aquest ens el 2011. Aquell mateix any, el consistori va desestimar una revisió de la llicència perquè va considerar que ja havia arreglat les deficiències detectades, i va aixecar la suspensió d'obres.

El 19 de setembre de l'any 2012 però, l'empresa constructora va presentar una reclamació de responsabilitat patrimonial per un import de 120.000 euros, ja que considerava que la suspensió de les obres li van fer perdre la venda de quatre dels nous pisos que s'estaven construint. En aquell moment, l'ajuntament encara governat per CiU, va denegar aquesta petició, motiu pel qual el constructor va presentar una demanda judicial.



Recurs de cassació

El jutjat de Girona li va donar la raó el 2015 i va condemnar el consistori bredenc -ja governat per ERC- a pagar 220.000 euros més interessos, una sentència que l'Ajuntament va apel·lar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), qui fa 15 dies va dictar sentència a favor de l'empresa constructora i condemna Breda a pagar 120.725, 70 euros més interessos en un termini de dos mesos. «Aquesta sentència encara no és ferma i fins al 21 de juny encara es pot presentar recurs», va explicar Manresa, qui va avançar que s'està estudiant la possibilitat de presentar un recurs de cassació al Tribunal Suprem. «És una molt mala notícia per a Breda perquè hem calculat que tot plegat suma uns 140.000 euros i segurament algunes de les inversions per a aquest 2018 es veuran truncades», va lamentar el batlle.

A més, Manresa va avançar que existeix una altra sentència semblant de l'any 2017, també per una llicència mal donada l'any 2007, que condemna l'ajuntament a pagar una quantitat de 280.000 euros. Una resolució, que la corporació municipal ja ha recorregut al Tribunal Superior.

Per tal de donar a conèixer tota aquesta situació als veïns del poble, l'Ajuntament bredenc té previst convocar un acte informatiu en les pròximes setmanes.