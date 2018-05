Més de 300 persones assisteixen a la Nit de la Pintura, a Santa Coloma de Farners

Més de 300 persones van assistir dissabte passat a la ja tradicional Nit de la Pintura de Santa Coloma de Farners, que aquest any ha arribat a l'edició número 34. L'acte, que com sempre va ser patrocinat i organitzat per Hiper Decoració, va tenir lloc a l'hotel Mas Solà. La trobada reuneix un important i representatiu nombre de professionals del sector de la pintura, tant de decoració com de carrosseria.

Joan Mallart, gerent d'Hiper Decoració, va dirigir unes paraules als assistents, fent referència als valors afegits dels productes i al benefici de concentrar les compres dels mateixos a un sol distribuïdor, beneficiant-se d'avantatges com cursets de formació, mostres de producte aplicat, fitxes tècniques, cartes de colors, garanties i homologacions, etc. Així mateix, va agrair la fidelitat i participació de clients i proveïdors.

El sopar-espectacle va ser conduït i presentat pel periodista Josep Puigbó, i en el transcurs d'aquest va actuar el mag i mentalista Magno. Finalment, David Moreno va animar tots els assistents a cantar i ballar.