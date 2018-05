Ensurt per dos petits focs a Lloret

El borrissol del pollancre ha causat, aquesta setmana, dos petits incendis a Lloret de Mar que van ser intervinguts a temps per l'Agrupació de Defensa Forestal de la Selva Marítima (ADF). Aquest borrissol és la llavor dels pollancres i és inflamable i volàtil. Per tal d'evitar riscos, fa dies que l'ADF està remullant les zones de Lloret on s'acumula més borrissol. La pròxima setmana està previst fer la mateixa actuació a diferents punts de Blanes.