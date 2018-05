Neix la Fundació Climent Guitart per fomentar el turisme i la solidaritat

La Fundació Climent Guitart, destinada a perpetuar la memòria del difunt empresari que va presidir el grup Guitart Hotels, es va constituir ahir al matí a la localitat selvatana amb l´objectiu de fomentar el turisme i la solidaritat a través de diferents actes que inclouen un fòrum sobre el sector o un concert solidari.

Fundada per la família Guitart Cabañas i presidida per Cristina Cabañas, aquesta fundació se centrarà a fomentar i desenvolupar el turisme en tots els seus àmbits, especialment pel que fa a la formació i promoció de professionals del sector, i també vinculat a l´emprenedoria, la música i la solidaritat. També contribuirà en el desenvolupament dels col·lectius més vulnerables a través de la col·laboració i la cooperació.

Per això, totes les activitats solidàries que realitzava Guitart Hotels es faran ara a través d´aquesta nova fundació. De moment, ja té programades tres activitats solidàries: un concert solidari de l´Orquestra de Cambra de París, el 20 d´agost; la quarta edició dels Premis Climent Guitart, el 8 de novembre; i el Sopar de Dones Solidàries, en col·laboració amb la junta de l´AECC–Catalunya de Lloret de Mar, que aquest any arribarà a l´onzena edició i que tindrà lloc el 29 de novembre.

A més, també impulsa la primera edició del Business Tourism Market (BTM), un fòrum de debat sobre la indústria del turisme i de les noves tendències de negoci, organitzat conjuntament per Guitart Hotels i l´Agència EFE, que se celebrarà el 18 d´octubre.

A part de Cristina Cabañas, la fundació la formen una quinzena de vocals entre els quals s´hi troben: Pilarín Bayés, il·lustradora i ninotaire; Pere Cornellà, president de Cafès Cornellà o Martí Sabrià, gerent del grup Costa Brava Centre. A més, també compta amb un patronat del qual en formen part: Jaume Dulsat, alcalde de Lloret de Mar; Antonio Escudero, president de la Federació d´Hostaleria de les comarques de Girona o Domènec Espadalé, president de la Cambra de Comerç de Girona.

Més de 30 anys al capdavant

Climent Guitart (1951, Puigcerdà-2014, Lloret) va presidir la cadena hotelera Guitart Hotels durant més de 30 anys, fundada el 1955 a Tossa de Mar. El negoci familiar va arrencar en ple boom turístic de la Costa Brava i, des dels seus inicis, es va vincular al turisme familiar, esportiu, de negocis i cultural.

Guitart Hotels compta amb set establiments a Catalunya, encara que l´empresari Climent Guitart va desenvolupar també projectes turístics a diferents municipis d'Andalusia i, fins i tot, a Cuba, on va ser pioner sobre inversió estrangera.