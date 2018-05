Fitxa tècnica L'etiqueta aporta detalls dels dos protagonistes

Per la part de davant de l'ampolla hi apareix la il·lustració de l'Abu i en Bongo, mentre que a la del darrere s'hi pot trobar informació detallada dels dos membres més carismàtics de la Fundació de Riudellots. De l'Abu s'explica que va néixer aproximadament l'any 2004, que el lloc del seu naixement és desconegut, que va arribar a Mona el 2008 i que li encanta menjar herba fresca. D'en Bongo, s'especifica que va néixer el 2 de novembre del 2000 en captivitat, que va arribar a Mona el juliol del 2002 i que quan venen visites, a vegades les rep llançant-los terra per sobre de la tanca.