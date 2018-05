La Fundació Mona, amfitriona d'honor d'un vi de l'Empordà

Poder gaudir d'un bon vi de l'Empordà i, a la vegada, ajudar una entitat selvatana sense ànim de lucre. Amb aquesta il·lusió, la Fundació Mona de Riudellots de la Selva i el celler La Vinyeta de Mollet de Peralada han unit esforços i passió per crear un producte únic i solidari: el MONOvarietal. Es tracta de dos vins –un de blanc i un de negre–il·lustrats amb els membres més simpàtics i coneguts del centre de recuperació de primats: l'Abu i en Bongo. «Els anomenem Mono perquè són vins elaborats amb una sola varietat de raïm», explica el propietari del celler empordanès, Josep Serra, qui precisa que per al vi blanc han utilitzat malvasia i, per al negre, monestrell, dues varietats molt antigues de l'Empordà que el celler ha recuperat.

La imatge i el nom al vi blanc les hi posa un macaco, l'Abu, mentre que al negre, ho fa un ximpanzé, en Bongo. «Quan la gent ens ve a visitar, l'Abu i en Bongo són els primats que més recorden», explica la directora del centre, Olga Feliu, que precisa que tots dos són mascles dominants en els seus grups. De l'Abu remarca que és a Mona des de fa 10 anys, que li agrada tot el menjar i que, un mes després d'arribar, ja s'havia acabat tota l'herba de la instal·lació. D'en Bongo ressalta que és molt atractiu i fotogènic, que és al centre des de l'any 2004 i que, quan té visites, li agrada fer demostracions de força fent uns salts i picant-se al pit. Actualment, Mona té quatre macacos i 14 ximpanzés.

Ells, però, no seran els únics escollits per formar part d'aquesta iniciativa. «La idea és que cada any s'utilitzi la imatge de dos dels primats que tenim al centre i que les ampolles es puguin col·leccionar», detalla Feliu. Una col·laboració que La Vinyeta també vol mantenir en el futur. «Volem que duri en el temps, que la puguem gaudir tots plegats i que en treguin benefici els animals», assenyala Serra, qui especifica que, a més, són vins vegans. «No s'ha utilitzat cap derivat animal ni gelatina en el seu procés d'elaboració, ja que creiem que en aquest cas, més que en cap altre, està justificat», afegeix.

De moment, s'han elaborat 3.500 unitats de cada varietat, que es podran adquirir d'aquí a tres setmanes en botigues especialitzades, a La Vinyeta, a la Fundació Mona i en alguns restaurants de la demarcació gironina. «Implicar els restaurants de la zona ens permet arribar a un públic que potser no ens coneix i al qual no arribaríem d'una altra manera», lloa la directora del centre. El preu de cada ampolla a la botiga és d'entre 7,5 i 8 euros, una part dels quals es destinaran al centre. «No volem que sigui un producte elitista, el que volem és que la gent s'animi a tastar els vins i a conèixer la Fundació Mona», indica el propietari del celler empordanès, qui assegura que està «satisfet» de ser part d'aquest projecte amb «ànima».

La presentació oficial de la iniciativa i dels vins MONOvarietals Abu i Bongo està prevista per al pròxim 28 de juny a la llibreria Laie de Barcelona.