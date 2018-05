Un accident de trànsit a l'A-2 a Caldes deixa un ferit lleu

Un accident de trànsit ha tallat un carril de l'autovia A-2 al seu pas per Caldes de Malavella en sentit nord durant prop de tres hores.

Segons el Servei Català de Trànsit (SCT) el sinistre viari ha consistit en una sortida de via d'un camió que s'ha encastat contra una tanca. El sinistre viari s'ha saldat amb un ferit lleu.

El succés ha tingut lloc pels volts de dos quarts de vuit del matí, a l'altura del quilòmetre 702.

Des de llavors hi ha un carril tallat per tal que els serveis d'emergències hi puguin treballar.

El succés ha genrat cues d'un quilòmetre. La via s'ha reobert completament pels volts d'un quart d'onze del matí i s'ha donat el trànsit per normalitzat.